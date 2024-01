Nach positiver Bilanz: Bauernproteste gehen in Ostbayern weiter

Blockierte Straßen, lange Demo-Züge mit Traktoren im Bummeltempo: Damit wollen Landwirtinnen und Landwirte in ganz Deutschland diese Woche gegen geplante Kürzungen der Bundesregierung im Agrarbereich protestieren. Am Montag startete die sogenannte Aktionswoche und auch am Dienstag gehen die Proteste sowohl in der Oberpfalz als auch in Niederbayern weiter.

Erneut Bauern-Proteste in Ostbayern

Die Stadt Passau muss sich wegen Bauern-Demos auch in den nächsten Tagen auf einiges einstellen. Vor allem Autofahrer müssen mit Behinderungen rechnen. Laut einer Mitteilung aus dem Rathaus sind von Dienstag bis Freitag weitere Traktor-Korsos im Stadtgebiet geplant. Konkret betrifft es den Stadtteil Kohlbruck mit dem Messegelände, den Autobahnzubringer stadteinwärts, die Regensburger Straße, den Bereich Schanzl-Ludwigstraße-Nikolastraße, sowie die Route von der Neuen Mitte über die Neuburgerstraße zurück nach Kohlbruck.

Die Traktor-Demos - im Amtsdeutsch "Fortbewegende Versammlungen" genannt - beginnen am Dienstag und Freitag jeweils um 7.30 Uhr, am Mittwoch und Donnerstag jeweils um 16.30 Uhr. Die Stadtverwaltung rechnet mit Behinderungen im Berufs- und Schülerverkehr.

Auch in der Oberpfalz finden Aktionen und Proteste statt. Das teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Demnach ist erneut mit Verkehrsbeeinträchtigungen, insbesondere in Amberg, zu rechnen. Die Polizei appelliert erneut an alle Demonstrations- und Verkehrsteilnehmer Not- und Rettungswegs zwingend freizuhalten.

Polizei zieht bisher positive Bilanz

Sowohl in Niederbayern als auch in der Oberpfalz hat die Polizei nach dem Protestauftakt am Montag eine positive Bilanz gezogen. Die Oberpfälzer Polizei verzeichnete am Montag insgesamt 35 Aktionen mit einer Gesamtteilnehmerzahl von über 10.000 Personen und rund 6.000 Fahrzeugen. Trotz der vielen Demonstrierenden seien die Protestaktionen friedlich und nahezu störungsfrei verlaufen. Die Teilnehmenden hätten sich kooperativ gegenüber den Einsatzkräften der Polizei gezeigt.

In Niederbayern seien über 80 Veranstaltungen von der Polizei betreut worden. Darunter waren auch nicht-angemeldete Aktionen – zum Beispiel eine Spontanversammlung im Bereich Mainburg. Nach polizeilichen Einschätzungen nahmen wohl 7.100 Personen mit 5.500 Fahrzeugen an den Veranstaltungen teil. Am Montagnachmittag hatte es in Straubing und Karpfham zwei Großkundgebungen gegeben. Aufgrund der hohen Anzahl der Teilnehmer kam es teilweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Bis auf eine Körperverletzung und eine beschädigte Traktorscheibe sowie kleinere Verkehrsunfälle verliefen die Proteste laut Polizei am Montag friedlich.

Vereinzelte Anzeigen – unter anderem wegen Nötigung

Gegen einzelne Personen, die sich nicht an die gesetzlichen Bestimmungen hielten, wurden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, so die Polizei. Hierbei handelte es sich unter anderem um "Langsamfahrten auf Autobahnen" und verbotswidrige Drohnenflüge. So hatten zum Beispiel sowohl auf der A93 als auch auf der A92 mehrere Lkw durch sehr langsames Fahren oder Abbremsen den Verkehr fast zum Erliegen gebracht. Die Polizei konnte die Verursacher der Autobahnstaus finden. Gegen sie wird unter anderem wegen Nötigung ermittelt.