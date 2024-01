2.000 Traktoren in Augsburg – Bayerns Bauernpräsident droht

Bayerns Landwirte haben ihre Proteste gegen die Subventionskürzungspläne der Bundesregierung fortgesetzt. In mehreren Bezirken gab es am Mittwoch wieder Protestfahrten mit Traktoren und Kundgebungen. Vielerorts kam es erneut zu Verkehrsbehinderungen.

Mit rund 2.000 Traktoren fuhren Bäuerinnen und Bauern nach Augsburg, zur zentralen Versammlung in der Aktionswoche des Bayerischen Bauernverbandes auf dem Volksfestgelände am Plärrer. Laut Polizei waren 3.000 Teilnehmer vor Ort. Da der Platz in der Stadtmitte nicht für alle Trecker ausreichte, organisierte die Polizei kurzfristig Ausweichstellplätze am Stadion des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg. Über 150 Traktoren nutzten die Ausweichparkmöglichkeit an der WWK-Arena. Die betreffenden Personen wurden mit den Shuttle-Bussen zum Plärrer-Gelände und anschließend wieder zur WWK-Arena gebracht.

"Land lahmlegen": Bauernverband droht mit verschärftem Protest

Der Präsident des Bayerischen Bauernverbands, Günther Felßner, drohte mit verschärftem Protest. Sollte die Bundesregierung nicht auch beim Agrardiesel weitere Zugeständnisse machen, stellte er einen "Januar, wie ihn das Land noch nicht erlebt hat" in Aussicht. Es gebe "jede Menge Ideen, wie man das Land eventuell lahmlegen könne", sagt Felßner BR24.

Die Banner der Bäuerinnen und Bauern setzten sich vor allem inhaltlich mit der Politik auseinander. Auf den Plakaten stand zum Beispiel: "Ohne deutsche Landwirtschaft keine Lebensmittel aus Deutschland", "Ist der Bauer ruiniert, wird das Essen importiert", "Berlin macht mehr Mist als unser Vieh". Kaum zu sehen waren Plakate, auf denen gehetzt wurde oder auf denen Hassbotschaften zu lesen waren. Einen Stinkefinger und einen Galgen, an dem eine Ampel baumelt, gab es allerdings auch. Zu solchen Botschaften sagten Funktionäre bereits: "Sowas wollen wir hier nicht sehen."

Kaniber kritisiert Bundesregierung: Kein Verständnis für Bauern

Von Seiten der Politik waren unter anderem Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU), Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek zugegen.

Der Ärger der Landwirte gehe weit über die geplante Steuererhöhung hinaus, sagte Kaniber. Sie warf der Ampel-Koalition vor: "Es fehlt in der Bundesregierung nicht nur das Verständnis für die Situation der Betriebe, es scheitert schon an der Bereitschaft, ernsthaft zuzuhören."

Die Bundesregierung will den Agrardiesel-Zuschuss innerhalb von drei Jahren abschaffen. Die bayerische Landtags-SPD weicht von dieser Linie ab und will bäuerliche Familienbetriebe mehr unterstützen: "Wir wollen, dass die Bauern für bis zu 15.000 Liter Diesel pro Jahr weiterhin 21 Cent Rückerstattung bekommen sollen, und die Landwirte mit deutlich weniger Bürokratie konfrontiert sind", schrieb Landtagsfraktionschef Florian von Brunn auf X, ehemals Twitter.

Oberbayern: Zentrale Kundgebung in Ingolstadt

In Oberbayern rollten Hunderte Traktoren auf fünf festgelegten Routen zur zentralen Kundgebung nach Ingolstadt. Rund 400 Traktoren zählte die Polizei, etwa hundert weniger als angemeldet. Auf ihnen kamen rund 500 Landwirte aus allen Himmelsrichtungen nach Ingolstadt. Dabei kam es zu Verkehrsbehinderungen, sonst aber zu keinen größeren Vorkommnissen.

Weitere Protestaktionen sollte es am Nachmittag in und um Rosenheim und am Abend in Bad Reichenhall geben. Die Polizei rechnete mit erheblichen Verkehrsbehinderungen.

In Niederbayern beteiligten sich rund 200 Teilnehmer mit gut 180 Fahrzeugen an einer Sternfahrt ab Rain im Kreis Straubing-Bogen. Laut Polizei kam es zu kleineren Verkehrsbehinderungen. Eine halbstündige Kundgebung verlief störungsfrei.

Blockaden an Autobahnauffahrten in Unterfranken

Unterfrankens Landwirte wollten wie schon am Montag Autobahnauffahrten entlang der A3, der A7 und der A71 blockieren. Angekündigt waren Mahnfeuer, langsame Konvois und Schlepper-Sternfahrten. In Würzburg wollten die Bauern zu Fuß durch die Innenstadt zu den Abgeordnetenbüros der Ampel-Parteien ziehen.

Özdemir befürchtet zunehmende Spaltung der Gesellschaft

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir sieht angesichts der teilweise sehr emotionalen Proteste die Gefahr einer zunehmenden Spaltung der deutschen Gesellschaft. Die Menschen auf dem Land hätten das Gefühl, abgehängt zu sein, sagte der Grünen-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Sie sorgen sich, dass sie in einer zunehmend von Städtern dominierten Politik unter die Räder kommen", erklärte Özdemir. "Das ist ein gefährlicher Spaltpilz, der zu Verhältnissen wie in den USA führen kann: Man redet nicht mehr miteinander, man glaubt einander nicht mehr und unterstellt sich gegenseitig alles Böse dieser Welt."

Der Minister rief dazu auf, grundsätzlich über die Rolle der Landwirtschaft zu reden. "Wir haben ein massives Problem, wenn die Interessen von Verbrauchern und Landwirtschaft auseinandergehen", mahnte er. "Der Verbraucher möchte mehr Tierwohl, mehr Klimaschutz, mehr Umwelt- und Artenvielfalt – und das ist auch richtig so." Allerdings kaufe er nicht so ein, auch wenn er sich das leisten könnte. Es könne nicht sein, dass der Landwirt die Rechnung für die Wünsche der Verbraucherinnen und Verbraucher zahle, erklärte der Minister. Zugleich bestritt der Minister, dass die Pläne zur Streichung der Subventionen für Agrardiesel aus seinem Ministerium kommen. Er habe sich als Minister dagegen ausgesprochen. Er sei froh, dass die Bundesregierung die Streichung der Subventionen "an entscheidender Stelle korrigiert" habe.

