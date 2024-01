Bauern-Proteste: Blockaden schon seit dem frühen Morgen

Auch in Mittelfranken hat der Protest schon in der Früh begonnen. Seit rund 6.30 Uhr blockieren Landwirte die Auffahrt auf die A9 bei Schnaittach im Landkreis Nürnberger Land - mit etwa acht Fahrzeugen. So mancher Autofahrer dürfte davon überrascht worden sein: Die Blockade war zwar angemeldet worden, sollte aber erst zweieinhalb Stunden später beginnen, nämlich um 9 Uhr.

Verkehrsbehinderungen gibt es auch bereits im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim: Auf der B8 bei Bräuersdorf "entschleunigen" etwa 50 Bulldogs den Berufsverkehr: Sie fahren absichtlich langsam.

Oberpfalz: Rund 60 Traktoren an Ausfahrten der A3

Im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz haben rund 60 Traktoren in der Früh fünf Ausfahrten der Autobahn 3 blockiert. Laut einer Polizeisprecherin standen die Teilnehmer des Protests mit ihren Fahrzeugen auf den Ausfahrten Oberölsbach, Neumarkt in der Oberpfalz sowie Neumarkt-Ost, Velburg und Parsberg.

