Bericht: Vor Geheimtreffen in Potsdam schon Treffen in Schwaben

Auch Verfassungsschutz-Präsident erwähnt Treffen in Dasing

In der Dienstag-Ausgabe der "Augsburger Allgemeinen" hatte bereits Bayerns Verfassungsschutz-Präsident Burkhard Körner das Treffen in Dasing erwähnt. Er wurde mit den Worten zitiert: "Am 11. November 2023 gab es eine Veranstaltung der Identitären Bewegung in Dasing im Landkreis Aichach-Friedberg, an der auch AfD-Mitglieder teilgenommen haben. Der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner hat dort gesprochen. Wir nehmen an, dass er auch dort sein Konzept zur 'Remigration' beworben hat."