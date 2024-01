Bauernproteste am Mittwoch: Blockaden in ganz Bayern geplant

In Oberbayern Münchner Umland stark betroffen

Es werde vielerorts zu Verkehrsbehinderungen kommen, teilte der Bauernverband auf seiner Webseite mit. Allein im Landkreis München sind Kundgebungen an 18 Auffahrten angemeldet, so das Landratsamt.

Im Landkreis Rosenheim finden an insgesamt zwölf Autobahnauffahrten Aktionen statt, an der A8 Autobahn München-Salzburg sowie an der A93, der Inntalautobahn. An folgenden Auffahrten ist von 9 bis 15 Uhr mit Behinderungen zu rechnen: A8: Bad Aibling, Rosenheim West B 15a, Rosenheim, Rohrdorf, Achenmühle, Frasdorf, Bernau und Felden. A93: Reichenhart, Brannenburg, Oberaudorf, Kiefersfelden.

Auch in den Landkreisen Berchtesgadener Land und Traunstein werden die Autobahnauffahrten auf die A8 München-Salzburg von den Landwirten beidseitig blockiert werden. Es handelt sich um die Auffahrten Piding und Neukirchen (Landkreis BGL), sowie um Siegsdorf-West und Grabenstätt (Landkreis Traunstein). Die Auffahrt Übersee (Landkreis TS) wird von landwirtschaftlichen Fahrzeugen nur in Richtung München gesperrt. Die Sperre soll voraussichtlich von 9 bis 14 Uhr stattfinden.

Zahlreiche Protestaktionen in Unterfranken

Mit der einer Ausnahme - dem Landkreis Miltenberg - ist ganz Unterfranken von Protestaktionen betroffen.

Laut einer Ankündigung finden zwischen 9 und 14 Uhr an allen Autobahnauffahrten im Landkreis Aschaffenburg Versammlungen statt. Im Landkreis Bad Kissingen wollen die Landwirte zur gleichen Zeit die Autobahnauffahrten mit ihren Traktoren verengen und so den Verkehr entschleunigen. Im Landkreis Haßberge sind Aktionen an den Autobahnauffahrten zur A70 – Theres und Knetzgau geplant. Fahrzeuge können dort nicht auf die A70 fahren. Die Auffahrt Eltmann/Ebelsbach soll aber frei bleiben.

Im Landkreis Kitzingen sind die Auffahrten zur A3 – Kitzingen / Schwarzach, Haidt, Wiesentheid und Geiselwind – sowie zur A7 –Kitzingen und Marktbreit betroffen. In Marktheidenfeld im Landkreis Main-Spessart blockieren die Landwirte an der Anschlussstelle Marktheidenfeld/Altfeld ab 9 Uhr die linke Spur der Auffahrt zur A3 in beide Richtungen. Das Auffahren auf die Autobahn ist laut Landratsamt möglich. In Thüngen blockieren die Landwirte von 15 bis 18.30 Uhr die B26 halbseitig bis zur Einmündung der Staatsstraße 2437 in Richtung Retzbach.

Im Landkreis Rhön-Grabfeld sollen die Autobahnauffahrt zur A71 bei Mellrichstadt durch Traktoren blockiert und der Verkehr auf der B279 im Umfeld der Autobahnauffahrt Bad Neustadt nahe Rödelmaier verlangsamt werden. Ein weiterer Protest ist ebenfalls auf der B287 im Bereich der Anschlussstelle Münnerstadt geplant. Im Landkreis Schweinfurt sollen an bzw. auf den Autobahnauffahrten zur A70 – Schonungen, Poppenhausen, Schweinfurt Hafen, Bergrheinfeld und Schweinfurt West – Traktoren parken. Ob die Anschlussstellen Werneck und Gochsheim ebenso betroffen sind, konnte das Landratsamt noch nicht definitiv sagen.

Im Landkreis Würzburg gibt es an allen Autobahnauffahrten Protestaktionen: Helmstadt, Würzburg-Kist, Würzburg-Heidingsfeld, Würzburg / Randersacker und Rottendorf an der A3 sowie Gramschatzer Wald, Würzburg / Estenfeld an der A7.

Blockaden in Mittelfranken, Protestzug durch Nürnberg

In Mittelfranken wollen Bauern mit ihren Schleppern an den Autobahnzufahrten zur A7 bei Gollhofen und bei Uffenheim-Langensteinach demonstrieren. Nach Angaben der Polizei haben sie auch an der A7-Ausfahrt Neusitz im Landkreis Ansbach eine Protestaktion angekündigt. Am Mittwochnachmittag (31.01.2024, ab 16 Uhr) sollen zudem zwei Demonstrationen mit Traktoren den Verkehr auf den Straßen rund um die Nürnberger Innenstadt beeinträchtigen.

Ein Protestzug beginnt im Norden der Stadt, der andere im Süden. Die Landwirte werden von dort aus mit ihren Traktoren auf dem Ring rund um die Innenstadt fahren. Die Schlepper müssen zwar an roten Ampeln halten und bei zwei Fahrstreifen pro Richtung rechts fahren. Dennoch ist auf dem gesamten Innenstadtring zwischen 16 und 19 Uhr mit massiven Behinderungen zu rechnen. So werden mehrere Autobahnanschlussstellen der A73 tangiert, aber nicht blockiert. Die Stadt Nürnberg empfiehlt, die Versammlungsstrecken weiträumig zu umfahren.

Traktor-Blockaden in Niederbayern und der Oberpfalz

In Ostbayern sind folgende Stellen betroffen: In beiden Fahrtrichtungen die Auffahrten auf die A93 im Landkreis Kelheim (Auffahrt Abensberg-Bachl, Elsendorf, Hausen und Mainburg) von acht Uhr bis 14 Uhr. Im Landkreis Regensburg sind die Anschlussstellen Bad Abbach und Regenstauf betroffen, sowie die Anschlussstellen der A3 Beratzhausen, Sinzing, Rosenhof und Wörth Ost.

Im Landkreis Neumarkt hat die Bewegung "Land schafft Verbindung" angekündigt, bereits ab fünf Uhr morgens an den Anschlussstellen entlang der A3 im Landkreis Neumarkt i.d. Oberpfalz mit Traktoren für Behinderungen zu sorgen. Im Landkreis Amberg-Sulzbach sollen an den Anschlussstellen der A6 bei Theuern, Ursensollen und Schwend Aktionen geplant sein. Diese finden von neun Uhr bis 14 Uhr zeitgleich mit der Generaldebatte im Bundestag statt.

Im Landkreis Straubing-Bogen kommt es voraussichtlich an den Auffahrten entlang der A3 bei Bogen, Kirchroth und Schwarzach zu Behinderungen. Im Landkreis Dingolfing-Landau sind im Bereich Dingolfing-Ost, Pilsting/Großköllnbach und Wallersdorf Nord Aktionen geplant.

Anlass für Bauernproteste ist Sparpolitik der Bundesregierung

Alle Protestaktionen werden laut dem Bauernverband angemeldet und mit Behörden und Polizei abgesprochen. Unmittelbarer Anlass der Proteste ist der Plan der Berliner Ampel-Koalition, die Zuschüsse für Agrardiesel innerhalb von drei Jahren stufenweise abzuschaffen. Der Ärger und die Wut vieler Landwirte haben jedoch eine jahrelange Vorgeschichte. Die Koalition hat bereits die zunächst ebenfalls geplante Streichung der Kfz-Steuerbefreiung für Landwirtschaftsfahrzeuge zurückgenommen. Dies genügt den Landwirten jedoch nicht.