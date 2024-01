Viel Leidenschaft – wenig Lohn: Wie viel Bauern verdienen

Die Frage: "Wie viel verdienen Landwirtinnen und Landwirte?" lässt sich nicht pauschal beantworten. Das Einkommen der Landwirte variiert je nach Betriebsform. Zwischen Milchviehbetrieben, Ackerbauern oder Betrieben, die Obst und Gemüse anbauen, herrschen teils erhebliche Unterschiede. Auch regionale Unterschiede spielen eine Rolle. Außerdem hängt das Einkommen der Landwirte von Faktoren wie dem Wetter, Mitbewerbern oder politischen Ereignissen ab.

Nach vielen schlechten Jahren: Betriebsgewinne zuletzt gestiegen

Durch die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs sind die Gewinne landwirtschaftlicher Betriebe im Durchschnitt gestiegen, weil die Preise für Agrarerzeugnisse gestiegen sind. Laut dem aktuellen Situationsbericht des Deutschen Bauernverbandes lag im Wirtschaftsjahr 2022/23 das Unternehmensergebnis der deutschen Haupterwerbsbetriebe im Durchschnitt nämlich bei knapp 115.400 Euro je Betrieb – erstmals über der 100.000-Euro-Grenze. Ein Ausnahme-Ergebnis, das nicht bedeutet, dass die Landwirte grundsätzlich viel verdienen würden.

Denn dieses durchschnittliche Unternehmensergebnis sei weder repräsentativ für die Vergangenheit und noch für künftige Betriebsjahre. "Wir werden die guten Ergebnisse nicht halten können", hatte Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, bei der Vorstellung des Situationsbericht im Dezember erklärt. Schon jetzt zeichne sich ab, dass die Ergebnisse des aktuellen Geschäftsjahres schlechter ausfallen werden. Außerdem hatten die Betriebe zuletzt viele schwache Jahre erlebt, somit gleiche das verhältnismäßig gute Ergebnis Flauten vergangener Jahre aus.

Außerdem gibt es ein starkes Nord-Süd-Gefälle. Die vielen kleinen Betriebe in Baden-Württemberg oder Bayern stehen im Schnitt schlechter da, als der norddeutsche Durchschnitt.

Bayern: Geringere Gewinne als der deutsche Durchschnitt

Wie die Landesanstalt für Landwirtschaft mitteilt, wird der neueste Bayerische Agrarbericht mit Zahlen zum Wirtschaftsjahr 22/23 im Sommer 2024 veröffentlicht. Die aktuellsten Zahlen sind aus dem Wirtschaftsjahr 20/21. Demnach lag das durchschnittliche Gesamteinkommen eines bayerischen, landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebs bei rund 63.000 Euro.

Doch der aktuelle Situationsbericht des Deutschen Bauernverbandes hat auch Zahlen für Bayern. Demnach kamen bayerische Betriebe im vergangenen Wirtschaftsjahr auf einen Gewinn von knapp 88.000 Euro.

Diese Zahlen mögen für Laien hoch klingen. Doch betrachtet man, was aus diesem Gewinn alles gezahlt werden muss, ändert sich das Bild. Aus diesem Gewinn müssen die Löhne und sämtliche Sozialleistung - meist für den Landwirt und seine mitwirkenden Familienangehörigen - getragen werden. Das bedeutet, die 88.000 Euro sind das Jahresgehalt von meist mindestens 1,5 Personen - zum Beispiel des Landwirts und seiner Frau, die Teilzeit arbeiten geht und ansonsten am Hof hilft.

Zudem würden aus dem Gewinn Renten für die Altbauern gezahlt, Neuinvestitionen finanziert, die einen steigenden Kapitalbedarf erforderten, und daraus müssten auch Betriebs-Rücklagen gebildet werden, erklärt Ruckwied.

Landwirte kämpfen mit steigenden Kosten und Investitionsdruck

Tatsächlich müssen Landwirte zum Beispiel für Maschinen, Dünger und Futtermittel immer tiefer in die Tasche greifen. Auch Stall-Um- und -Neubauten haben sich stark verteuert. Für Familienbetriebe ist das oft kaum mehr zu stemmen. Laut dem Bayerischen Bauernverband baut derzeit so gut wie keiner einen neuen Stall. Zu hoch sei das finanzielle Risiko, ob die Kosten wieder reingewirtschaftet werden können oder ob sich die Standards in ein paar Jahren wieder ändern.

Ein weiterer Kostenfaktor: Die Pachtpreise sind zwischen 2010 und 2020 im Bundesschnitt um 62 Prozent gestiegen. Die Kaufpreise für Agrarflächen gingen noch stärker nach oben. Zudem seien die starken Schwankungen am Markt und bei der Witterung die große Herausforderung für Landwirte.

Ohne Subventionen kann kaum ein Hof überleben

Subventionen machen je nach Betrieb fast die Hälfte des Einkommens aus. Zahlen dazu veröffentlicht das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft. Bei Haupterwerbsbetrieben lag der Anteil am Einkommen bei 45 Prozent, bei juristischen Personen bei 50 Prozent im Durchschnitt.

Subventionen: Kein "Geschenk", sondern an Auflagen geknüpft

Die Landwirte bekommen diese Subventionen nicht "geschenkt", sondern sie sind mittlerweile an die Erfüllung von Auflagen geknüpft – das gilt auch für Flächenprämien, schreibt das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft. So müssen zum Beispiel mindestens vier Prozent der Ackerflächen für Brachen und Landschaftselemente bereitgestellt werden. Eine andere Vorgabe ist laut Bundesinformationszentrum Landwirtschaft, dass die Kulturarten auf einer Fläche häufiger gewechselt werden müssen, um den Anteil an Monokulturen zu verringern.

Darüber hinaus ist ein Viertel der Direktzahlungen an die Erfüllung von Öko-Regelungen gebunden. Betriebe, die sich diese Gelder sichern möchten, müssen dafür Leistungen für Umwelt-, Klimaschutz oder die Biodiversität erbringen, die über die allgemeinen Auflagen an Umwelt- und Klimaschutz hinausgehen. Somit sind Subventionen ein Lastenausgleich für gesellschaftlich gewünschte Leistungen.

Landwirtschaft ist nicht die am stärksten subventionierte Branche

Ein Blick auf den Subventionsbericht des Bundes zeigt: Am meisten Geld bekommt die gewerbliche Wirtschaft - einschließlich der Förderung der Energiewende. Deren Subventionen steigen voraussichtlich auf 26,9 Milliarden Euro im Jahr 2024. Damit kommen dieses Jahr etwa 40 Prozent der Subventionen des Bundes der gewerblichen Wirtschaft zugute.

Im Bereich Ernährung und Landwirtschaft betragen die Subventionen 2024 geschätzte 2,4 Milliarden Euro. Während in anderen Bereichen die Subventionen steigen, soll die Summe dort sinken. 2021 waren es noch 2,6 Milliarden Euro.

Aus dem EU-Etat erhielt Deutschland etwa sieben Milliarden Euro im Jahr 2022 für die Landwirtschaft. Nur zwei Länder haben mehr EU-Agrarsubventionen bekommen: Frankreich und Spanien.

Grund für Subventionen: Günstige Verbraucherpreise

Laut dem Deutschen Bauernverband würde eine Landwirtschaft ohne Subventionen zu mehr Importen und weniger regionaler Produktion führen. Denn in anderen Ländern sind die Personalkosten und die Standards geringer - somit können sie günstiger produzieren. Ein Ziel der Subventionen sind günstige Lebensmittelpreise, denn ohne Direktzahlungen müssten die Preise für Agrarerzeugnisse höher sein.

Die Förderung begründet sich aus Sicht des Bundeslandwirtschaftsministeriums mit der besonderen Rolle der Landwirtschaft, die eine durchgehende Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigen, gesunden und bezahlbaren Lebensmitteln sicherstellt. Mit den Subventionen sollen vor allem größere Schwankungen der Preise für Agrarprodukte abgefedert werden, um das Einkommen der Betriebe zu stabilisieren.

Zudem dient die Unterstützung als Ausgleich für die im weltweiten Vergleich sehr hohen Standards der EU-Staaten im Bereich Umwelt-, Tier- und Verbraucherschutz. Die höheren Auflagen verteuern die Erzeugung von Lebensmitteln und führen dazu, dass die Weltmarktpreise für Agrarprodukte wie Fleisch oder Getreide in der Regel nicht ausreichen, um einen landwirtschaftlichen Betrieb in Deutschland wirtschaftlich zu führen – zumal zum Beispiel Personalkosten hierzulande deutlich höher sind als in anderen EU-Ländern.

In der ganzen Europäischen Union wird die Landwirtschaft subventioniert – auf Grundlage der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), die es bereits seit über 60 Jahren gibt und ihren Ursprung in den Römischen Verträgen von 1957 hat. Diese wurden von den sechs Gründerstaaten der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft unterzeichnet. Ziel war es, die Produktivität der Landwirtschaft zu fördern und die Märkte im zerstörten Nachkriegseuropa zu stabilisieren. Zudem sollten die bäuerlichen Familienbetriebe ein gesichertes Einkommen erhalten.

Doch wie sieht das Einkommen von bayerischen Landwirten genau aus? Wir haben zwei aus dem Landkreis Dachau gefragt. Sie stehen nicht repräsentativ für alle Landwirte, jedoch können ihre Zahlen ein Gefühl für die Strukturen in der Landwirtschaft geben.

Beispiel 1: Schweinehalter - schon lange in der Krise

Im vergangenen Jahr haben laut dem bayerischen Landesamt für Statistik rund 600 schweinehaltende Betriebe allein in Bayern aufgegeben. Nicht die Schweinemäster bestimmen zu welchem Preis sie ihre Tiere an die Schlachthöfe verkaufen, sondern die Schlachthöfe geben die Preise, die wöchentlich variieren, vor. Die Schweinehalter müssen sich damit abfinden.

Der konventionelle Schweinemäster Ludwig Wittmann aus dem oberbayerischen Hebertshausen (Lkr. Dachau) zeigt seine Schlachthofabrechnung.

Einnahmen pro Schwein: 200 Euro, Kosten: 195 Euro

Für ein Schwein, das er rund ein halbes Jahr gemästet hat, bekommt Wittmann derzeit zwischen 180 und 200 Euro. Doch: Pro Schwein hat er Produktionskosten von 185 und 195 Euro. Er muss unter anderem Kosten für Futter, Stall, Strom, Wasser, Versicherungen und Sprit zahlen. Da bleibt für das eigene Leben nicht mehr viel übrig - zumal sie gerade planen, einen Stall umzubauen. Ein Risiko für die Familie, denn zwar wolle jeder mehr Tierwohl , was zu hohen Umbaukosten und einer langfristigen Belastung für den Hof führt, doch an der Ladentheke werde doch das günstiger Produkt gewählt und der Lebensmitteleinzelhandel biete im Gegenzug nur kurzfristige Abnahmeverträge. "Wir haben dadurch keine Planungssicherheit", erklärt die Familie.

Wenige gute Phasen müssen die vielen schlechten ausgleichen

"Früher war es so, dass die Hochphasen länger waren. Jetzt sind es vielleicht 6 bis 8 Wochen, wo man wirklich was verdient und das muss dann halt für den Rest vom Jahr reichen", erklärt Ludwig Wittmann.

Von dem Betrieb leben er und seine Frau. Doch sie zahlen sich kein regelmäßiges Gehalt aus. In Phasen, in denen der Schlachtpreis schlecht ist, sparen sie an Lebensqualität ein. Das sei schließlich ein Kostenpunkt, an dem sie am ehesten sparen könnten. Schließlich könnten sie nicht einfach das Futter für die Schweine weglassen.

"Es gibt auch Jahre, da ist der Gewinn eine Nullnummer oder vielleicht, dass alles gezahlt ist und dann gibt es Jahre, wo man schon wieder Geld verdient. Ich bin froh, wenn immer so viel eingeht, dass ich meine Rechnungen zahlen kann. Wir kriegen jetzt zwar mehr für unsere Schweine wie vor einem halben Jahr, aber das andere Zeug ist auch teurer geworden," erklären Ludwig Wittmann und seine Frau Josephine.