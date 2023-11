Antisemitische Hetze im Netz: Razzia in Bayern gegen 17 Personen

Seit dem Morgen laufen bayernweit Razzien: Die Vorwürfe lauten unter anderem Volksverhetzung, Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie Billigung von Straftaten. Der Tatverdacht richtet sich nach Angaben des Bayerischen Landeskriminalamts gegen 15 Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 18 und 62 Jahren.

Durchsucht wurden insgesamt 17 Objekte in sechs bayerischen Regierungsbezirken, davon neun allein in München. Dazu kommt je ein Objekt im Landkreis Passau, im Landkreis Fürstenfeldbruck, im Landkreis Berchtesgadener Land, in Füssen, in Kaufbeuren, im Landkreis Aschaffenburg, im Landkreis Haßberge und im Landkreis Coburg. Wie bei Razzien zu solchen Vorwürfen üblich wurde eine Vielzahl von Mobiltelefonen und Laptops als mögliche Beweismittel beschlagnahmt.

Erschreckende Hetze im Netz

Ein junger Verdächtiger, der noch zur Schule geht, (CHECK) soll in einem WhatsApp-Klassenchat den Sticker eines Clowns mit der Aufschrift "Gas the Jews" (vergast die Juden) verschickt haben. Ein Mann mit deutschem und türkischem Pass soll nach LKA-Angaben über seinen Account gepostet haben, dass die "jüdischen Söhne" nichts anderes verdient hätten, als "abgeschlachtet und ausgelöscht zu werden". Verbunden mit der Forderung "Free Palestine".

Ein in Bayern lebender türkischer Staatsangehöriger soll kurz nach dem 7. Oktober, dem Tag des Überfalls der terroristischen Hamas auf Israel mit hunderten Toten, ein Hitler-Konterfei verbreitet haben mit dem Zusatz: "Ich könnte alle Juden töten, aber ich habe einige am Leben gelassen, um Euch zu zeigen, wieso ich sie getötet habe." Ergänzt mit einer Palästinenser-Flagge, der Bildunterschrift "Free Palestine" und einem Victory-Emoji.

Botschaft an jüdische Bürgerinnen und Bürger in Bayern

Nach den Worten des Zentralen Antisemitismusbeauftragten der bayerischen Justiz, Andreas Franck von der Generalstaatsanwaltschaft München, soll der heutige Aktionstag in zwei Richtungen ein Bewusstsein schaffen: "Bei jüdischen Bürgerinnen und Bürgern dafür, dass wir es ernst meinen mit der Bekämpfung judenfeindlicher Straftaten. Und bei antisemitischen Straftätern dafür, dass auf diesem Kampf ein Fokus der bayerischen Justiz liegt".

Michael Weinzierl, Beauftragter der Bayerischen Polizei gegen Hasskriminalität, ergänzt: "Unsere Aufgabe ist es, konsequent und unnachgiebig antisemitische Straftaten zu verfolgen und für den Schutz von Jüdinnen und Juden in Bayern einzutreten."