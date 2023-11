Hoffnung auf Freilassung von Geiseln in Gaza wächst

Frühchen aus Al-Schifa-Klinik evakuiert

Am Sonntag erklärte die von der radikalislamischen Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde, dass auch alle 31 noch verbliebenen Frühgeborenen aus dem Al-Schifa-Krankenhaus evakuiert worden seien. Die Babys würden von drei Ärzten und zwei Krankenschwestern begleitet, sagte der Generaldirektor für die Krankenhäuser im Gazastreifen, Mohammed Zakut, der Nachrichtenagentur AFP. Es seien "Vorbereitungen im Gange", um die Frühchen über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten zu bringen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschrieb die Klinik nach einem einstündigen Besuch von WHO-Mitarbeitern als "Todeszone". In einem vor der Nachricht über die Evakuierung der Frühchen verbreiteten Bericht teilte die WHO mit, es befänden sich noch 291 Patienten und 25 medizinische Mitarbeiter im Al-Schifa-Krankenhaus. Die Organisation bereite mit Partnerorganisationen ihre sofortige Evakuierung vor, hieß es.

Druck auf Netanjahu wächst

Derweil wächst der Verhandlungsdruck auf Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Von Frustration und Wut über Schmerz, Angst und Entschlossenheit reichten die Gefühle, die am Samstagabend in der großen Kundgebung von Angehörigen der Geiseln in Jerusalem zum Ausdruck kamen. Sie fühlen sich von Israels Regierung im Stich gelassen an jenem verheerenden 7. Oktober. An diesem Tag richtete die Hamas im Süden des Landes ein Massaker mit rund 1.200 Toten an und verschleppte rund 240 Menschen in den Gazastreifen. Es sei an der Zeit, dass die Regierung sich nun an die Seite der Familien stelle und klarmache, dass diese "nicht allein sind und nie wieder alleingelassen werden".

Erneut Angriffe auf Flüchtlingssiedlung Dschabalia

Unterdessen dauerten die Kämpfe andernorts im Gazastreifen an. Am Samstag trafen zwei Angriffe Ziele in der Flüchtlingssiedlung Dschabalia im Norden des Gazastreifens. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums wurden die von der UNO betriebene und als Flüchtlingsunterkunft genutzte Al-Fachura-Schule und ein weiteres Gebäude getroffen, mehr als 80 Menschen wurden demnach getötet.

Die israelische Armee erklärte, sie habe "Berichte über einen Vorfall in der Region Dschabalia" erhalten und untersuche diese derzeit. Nach Angaben der Hamas, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, wurden seit Beginn der israelischen Angriffe vor sechs Wochen rund 12.300 Menschen im Gazastreifen getötet.

Nach Angaben der israelischen Armee drangen israelische Soldaten in Gegenden um Dschabalia und Seitun im Norden des Gazastreifens vor. Bei Kämpfen seien drei israelische Soldaten getötet worden, teilte das Militär am Sonntag mit. Die Zahl der seit Kriegsbeginn getöteten israelischen Soldaten stieg damit auf 62.

Mit Informationen von AFP und KNA