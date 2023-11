Gazastreifen: Kämpfe ausgeweitet – Weiteres Krankenhaus umstellt

Leiche einer Geisel vor Klinik gefunden

Diese Angaben werden laut der Armee auch von jüngsten Erkenntnissen über den Tod der von der Hamas als Geisel verschleppten Noa Marciano gestützt. Die Leiche der 19-Jährigen war wenige Tage zuvor von israelischen Truppen geborgen worden. "Konkreten Geheimdienstinformationen" zufolge sei sie im Al-Schifa-Krankenhaus festgehalten und dort von der Hamas getötet worden. Ihre Leiche habe man später vor dem Krankenhaus abgelegt. Die Hamas hatte zuvor angegeben, Marciano sei bei einem israelischen Luftangriff getötet worden.

Frühgeborene aus Gaza nach Ägypten gebracht

Derweil berichteten Medien, dass inzwischen 29 aus der Al-Schifa-Klinik evakuierte Frühgeborene in Ägypten angekommen seien. Der staatsnahe ägyptische Sender Al Kahera News meldete die Ankunft der Babys über den Grenzübergang Rafah im Süden des Gazastreifens. In einer Live-Übertragung war zu sehen, wie medizinisches Personal vorsichtig Säuglinge aus einem Krankenwagen hob und sie in mobile Inkubatoren legte, die dann zu anderen Krankenwagen gerollt wurden.

Im Video: Säuglinge kommen in Ägypten an