75 Jahre BR: Zum Geburtstag gibt es mehr als 1.000 Krapfen

Man muss die Feste feiern, wie sie fallen – und zum 75. Geburtstag des Bayerischen Rundfunks wollen wir mit Ihnen feiern! Am 25. Januar lädt der BR den ganzen Tag zur großen Geburtstagsparty.

Bäckerei feiert 75. Geburtstag mit Krapfen

Damit unsere Oberpfälzer Partygäste auch entsprechend versorgt sind, hat sich der BR zusammen mit der Bäckerei Kraus in Mitterdorf bei Roding im Landkreis Cham etwas Besonderes einfallen lassen: Passend zur Faschingszeit gibt es statt eines Geburtstagskuchens am Donnerstag den ganzen Tag spezielle Geburtstagskrapfen. Mehr als 1.000 Stück will Bäckerei-Chef Ulrich Kraus am 25. Januar verkaufen – und zwar für den guten Zweck: "Der Erlös geht komplett an die Benefizaktion Sternstunden. Wenn der BR 75 Jahre alt wird, ist es uns das wert", sagt Kraus.

1.000 Krapfen für den guten Zweck

Die Benefizaktion Sternstunden mit dem Bayerischen Rundfunk unterstützt Ulrich Kraus schon seit vielen Jahren. Er hofft, dass sogar mehr als 1.000 Krapfen verkauft werden: "Wir rechnen mit 1.000 bis 1.500 verkauften Krapfen. Je mehr desto besser, dann kommt eine höhere Summe für die Sternstunden zusammen." Dass er statt eines Geburtstagskuchens nun Krapfen backt, war für Kraus sofort klar: "Das passt einfach besser in den Fasching. Wie der Küchl zur Kirta-Zeit gehört, gehört zur Faschingszeit nun mal der Krapfen." Gefüllt sind die Krapfen der Bäckerei Kraus übrigens mit einer Himbeere-Johannisbeer-Marmelade.

Bäckerei-Chef ist BR-Fan

Dass er bei der Aktion zum 75. Geburtstag des BR mitmacht, war für Kraus als Fan des Bayerischen Rundfunks keine Frage. Der BR steht für ihn schon immer für Heimatverbundenheit. Regelmäßig schaut er die bayerische Familienserie "Dahoam is Dahoam" und auch die Sendung "Wir in Bayern" hat für den Bäcker einen besonderen Vorteil: "Die läuft am Nachmittag und hat damit eine sehr Bäcker-freundliche Sendezeit. Das sind auch Erinnerungen an früher, mit meinem Vater, das schauen wir schon immer an", erzählt Kraus.

Bäckerei bleibt für Krapfenaktion länger geöffnet

Für die Aktion am Donnerstag verlängert Bäcker Kraus sogar extra seine Öffnungszeiten: "Wenn wir noch Krapfen da haben und Leute kommen, bleiben wir auch bis um 20 Uhr da. Das Personal ist eingeweiht, die Nachbarn kommen auch, das wird super", freut sich Kraus. Die Geburtstagskrapfen zu 75 Jahre BR werden am Donnerstag, 25. Januar 2024 ab 5 Uhr in der Bäckerei Kraus in Mitterdorf bei Roding verkauft.

Familienbetrieb mit Back-Tradition

Die Bäckerei Kraus gibt es fast schon genau so lang wie den BR: Der Familienbetrieb wurde 1950 gegründet und wird mittlerweile in dritter Generation von Ulrich und Kathrin Kraus geführt. Das Hauptaugenmerk der Bäckerei mit 20 Mitarbeitern liegt auf Brot, so Kraus. "Wir machen auch moderne Sachen mit Snacks oder Kaffee. Aber uns ist es wichtig, gutes und frisches Brot anzubieten, frische Brezen und auch mal alte Rezepte zu verwenden." Ulrich Kraus legt außerdem wert auf Regionalität und Nachhaltigkeit.

💡 Sternstunden

Sternstunden, die Benefizaktion mit dem Bayerischen Rundfunk, wurde 1993 gegründet und setzt sich seitdem für kranke, behinderte und Not leidende Kinder und Jugendliche ein. Die Sternstunden engagieren sich das ganze Jahr über für Kinderhilfsprojekte in Bayern, in Deutschland und auf der ganzen Welt. Dank der großzügigen Unterstützung der Hörerinnen und Hörer sowie der Zuschauerinnen und Zuschauer des Bayerischen Rundfunks hat Sternstunden bis heute über 372 Millionen Euro Spendengelder erhalten und konnte damit mehr als 3.849 Kinderhilfsprojekte fördern.