Bäckereien: immer mehr machen dicht, einige starten durch

Kirschkuchen, Kellerbrot und Kürbisbrötchen: Die Auswahl an der Backtheke ist immer noch riesig – doch immer weniger Bäcker schalten ihre Öfen an. Die Zahl der Betriebe ist stark gesunken. Waren es 2010 noch 1.149 Bäckereien in Ober-, Mittel- und Unterfranken, sank die Zahl im vergangenen Jahr auf 794.

Kampf um Fachkräfte

Noch dramatischer ist der Rückgang bei den Fachkräften: 758 Azubis zählte das Bäckerhandwerk in Franken im Jahr 2010. Im vergangenen Jahr waren es noch 224 Lehrlinge. Der Fachkräftemangel mache sich in der ganzen Region bemerkbar, so Bäckermeister Alfred Seel, Obermeister der Bäckerinnung für Bamberg und Forchheim. Sehr frühes Aufstehen, lange und familienunfreundliche Arbeitszeiten und körperliche Arbeit – das schreckt Interessenten ab.

Betriebe finden keine Nachfolger und klagen über Bürokratie

Weitere Gründe: Traditionelle Bäckereien konkurrieren mit günstigen Backshops und Discountern. Rohstoffe sind auch für Bäcker teurer geworden. Dazu kommen hohe Heizkosten. Viele ältere Betriebe finden keine Nachfolger – und so schließen auch Traditionsbäckereien. So machte 2021 die Bäckerei Nagel in Forchheim dicht, 1880 gegründet. Der Grund auch hier: Personalmangel. Umfangreiche Dokumentationspflichten würden den Bäckern zusätzlich ihren Job verleiden.

"Dann haben wir aber nebenbei noch einen Bürokratiewahnsinn, den wir noch nebenbei erledigen müssen, der uns eigentlich die Lust und den Spaß an diesem Handwerk wieder nimmt.", Alfred Seel, Obermeister der Bäckerinnung für Bamberg-Forchheim

Kreativ gegen das Bäckereisterben

Doch die Branche stemmt sich gegen den Trend – mit frischen Ideen. So hat die Biobäckerei "Laibgarde" in Erlangen eine gläserne Backstube ins Leben gerufen. Die Kunden können zusehen, wie die Backwaren vor ihren Augen entstehen. Wer Fragen zu Inhaltsstoffen hat, kann die Bäcker jederzeit ansprechen. Geschäftsführer Roland Postler führt verschiedene Filialen. In Erlangen will er das Handwerk so zeigen, wie er es von früher - aus der väterlichen Backstube - kennt: Die Ware kommt direkt vom Ofen zu dem Kunden in die Tüte. Ohne lange Transportwege.

Reduziertes Angebot

Das Sortiment ist sehr reduziert. Die kleine Bäckerei hat vor allem Seelen, Hörnchen und Bio-Brot im Angebot. Lange Teigführung soll einen besonders guten Geschmack bringen. In Flyern und sozialen Medien werden die Backwaren in Szene gesetzt. Für das Konzept wurde die "Laibgarde" von der IHK Mittelfranken als "Zukunftshändler des Jahres 2022" ausgezeichnet.