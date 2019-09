Klimawandel treibt tropische Tigermücken nach Bayern

Bisher wurden in Bayern an zwölf Standorten Tigermücken nachgewiesen. Zuletzt sorgten Mücken-Funde im oberbayerischen Erding und in Kiefersfelden sowie im mittelfränkischen Fürth für Aufregung. Die Funde waren kein Zufall, denn seit 2012 gibt es ein Mückenmonitoring in Deutschland. Wissenschaftler und Bürgerforscher sammeln Mücken in ganz Deutschland ein, um zu kontrollieren, ob und welche Arten tropischer Stechmücken sich hierzulande ausbreiten. Mit den Daten wird jedes Jahr ein Mückenatlas erstellt. In Bayern beteiligen sich inzwischen rund 2.000 Hobby-Mückenjäger an der Aktion.

Wie die asiatischen Mücken zu uns kommen

Bisher geht keine Gefahr von den in Bayern und in Deutschland gefundenen Asiatischen Tigermücken und den Asiatischen Buschmücken aus. Keine war bislang mit einem exotischen Virus infiziert und konnte so Tropenkrankheiten übertragen. Dazu müssten die Tigermücken das Blut einer infizierten Person gesaugt haben und die Viren müssten sich in der Mücke vermehrt haben. Übrigens saugen meist nur Mücken-Weibchen Blut, weil sie Nährstoffe für Eier und Larven brauchen. Eingeschleppt wurden die Tigermücken wahrscheinlich als blinde Passagiere in Autoreifen oder auf anderen internationalen Handelswegen.

Klimawandel macht es Tigermücken in Bayern gemütlich

Die Klimakrise hat es ermöglicht, dass sich tropische Mücken bei uns ansiedeln und vermehren können. Für tropische Viren gilt das noch nicht. Sie brauchen zur Vermehrung mehrere Wochen andauernde Phasen mit hohen Temperaturen (25 Grad und mehr). Steigen bei uns die Temperaturen, erhöht sich die Gefahr, dass sich auch tropische Viren hierzulande wohl fühlen.

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass sich Tigermücken an Frost und Trockenheit gewöhnt haben und genügsamer sind als unsere heimischen Mücken. Ihnen reicht wenig und seichtes Wasser, zum Beispiel Wasserpfützen, als Brutstätte. In Erding waren es Vasen auf dem Friedhof:

"Die Tigermücke ist ursprünglich spezialisiert, ihre Eier in Astlöcher und solche Geschichten abzulegen. Und deswegen ist sie auch perfekt angepasst, das auch in anderen Kleingefäßen zu machen, zum Beispiel diesen Vasen, die sie überall auf dem Friedhof findet. Kleine Wasseransammlungen reichen ihr vollkommen aus. Außerdem sind die Eier auch noch trockenheitsresistent. Es kann also durchaus sein, dass das Wasser trockenfällt und die Eier überleben. Wenn es dann Wasser gibt, schlüpfen die Mücken aus den Eiern." Andreas Rose, Biologe und Mückenexperte

Eine Ringelschnake ist keine Tigermücke

Beim Sammeln werden oft unsere heimischen Ringelschnaken mit tropischen Tigermücken verwechselt. Am besten kann man die ähnlich gemusterten Mücken an der Größe unterscheiden: Die Tigermücke ist eine sehr kleine Mücke und wird vier bis neun Millimeter groß. Die Ringelmücke ist eine große Mücke und fast doppelt so groß wie die Tigermücke. Während die Tigermücke schwarz-weiß gefärbt ist, ist die Ringelschnake eher beige-grau. Beide sind oben im Bild zu sehen. So können Sie selbst zum Mückenjäger werden und beim Mückenatlas mithelfen ...