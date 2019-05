Uni Hohenheim bittet um Mithilfe - und Hyalomma-Zecken

Ute Mackenstedt sind bislang 37 Hyalomma-Funde aus Deutschland bekannt, die von Zeckenforschern identifiziert wurden: 2015 und 2016 wurde jeweils nur eine Hyalomma-Zecke registriert. 2018 waren es 35 Hyalomma-Zecken, die deutschlandweit gefunden wurden - auch schon in Bayern: 17 wurden rein per Bild der Gattung Hyalomma zugeordnet, 18 lagen den Forschern vor und konnten genauer untersucht werden. Überwiegend wurden Hyalomma-Zecken auf Pferden entdeckt, aber ebenso bereits an Menschen. Ob einfach mehr Menschen die Möglichkeit genutzt haben, eine Zecke bestimmen zu lassen - oder ob die Steigerung darauf hinweist, dass es der Zecke schon gelungen ist, sich hier anzusiedeln, will die Universität Hohenheim jetzt herausfinden. Dazu bittet sie die Bevölkerung um Hilfe. Mit einem Mulltuch von Gräsern abstreifen, wie es Forscher bei anderen Zeckenarten machen, würde bei Hyalomma nämlich nicht so gut funktionieren, sagt Zeckenforscherin Ute Mackenstedt: "Die Zecke würde davonlaufen - und zwar auf Sie zu."

"Wir sind dankbar um jede eingesandte Hyalomma-Zecke, die wir im Labor erforschen können." Ute Mackenstedt, Parasitologin und Expertin für Zecken an der Universität Hohenheim

Einen Hyalomma-Zeckenfund melden

Die Zeckenforscher wollen herausfinden, wo und wie häufig die Hyalomma-Zecke in Deutschland zu finden ist, wie sie sich verbreitet und welche Gefahren möglicherweise von ihr ausgehen. Wer eine verdächtige, auffallend große und gestreifte Zecke gesichtet hat, kann der Universität Hohenheim eine E-Mail schicken. So kann schon im Vorfeld geklärt werden, ob es sich tatsächlich um eine Hyalomma-Zecke handelt. Zecken-Foto, Fund-Datum, Adresse des Fundorts und Angabe zum Wirt (Mensch, Hund, Pferd, Schaf, Rind etc.) schicken Sie dann an: tropenzecken@uni-hohenheim.de

Eine Hyalomma-Zecke einschicken

"Es wäre aber toll, wenn uns Zecken geschickt werden. Am besten lebendig, weil wir sie dann auch besser auf Krankheitserreger hin untersuchen können", sagt Ute Mackenstedt. Als "Belohnung" bekommt der Einsender die Untersuchungsergebnisse zu "seiner" Zecke kostenlos zugeschickt.