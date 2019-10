23.10.2019, 16:45 Uhr

Verdacht auf erste Zikainfektion in Europa

Vermutlich hat sich erstmals ein Mensch in Europa mit dem Zikavirus infiziert. Der Patient war vorher in keinem Risikogebiet. Man geht davon aus, dass er sich durch eine tropische Stechmücke, die sich in Südeuropa verbreitet, infiziert hat.