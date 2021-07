Klimawandel macht Extremwetter extremer

Ein unerfreuliches, aber leider nicht unrealistisches Klimaszenario der Zukunft

Für ihre Studie verwendeten die Forscher verschiedene Klimasimulationen und nahmen dafür ein Zukunftsszenario der Jahre 2040 bis 2099 an, laut dem der Klimawandel ungebremst fortschreitet, da immer mehr Treibhausgase in die Atmosphäre eingebracht werden – dem sogenannten RCP 8.5 Szenario des fünften Weltklimaberichts. Der erste Teil des sechsten Weltklimaberichts soll am 9. August 2021 erscheinen. Zwar ist dies unter allen möglichen Klimaprojektionen sozusagen das Horrorszenario, wird aber leider derzeit von einigen Expertinnen und Experten als gar nicht mal so unwahrscheinlich eingestuft. Es hieße nämlich einfach, die Welt würde weitermachen so wie bisher.

Was die Welt beim Extremwetter erwartet

Laut den Ergebnissen des Teams um Wenxia Zhang stünden zwei Dritteln des weltweiten Festlandes in diesem Fall stünden nassere und zugleich wechselhaftere klimatische Bedingungen bevor. Denn es ist eben nicht so, dass diese ein bis drei Prozent mehr Niederschlag sich schön gleichmäßig verteilen. Während die durchschnittliche Regenmenge pro Grad Celsius Erwärmung um rund 2,32 Prozent zunehmen sollte, steigt die Niederschlagsvariabilität pro Grad Celsius Erwärmung zwischen 4,85 und 5,70 Prozent.

Deshalb würden extreme Niederschläge und Starkregen in den betroffenen Regionen noch stärker zunehmen, wenn es genügend Wasser in der Atmosphäre gäbe. Demnach müssen Nordeuropa, China, Zentralafrika und Nordamerika künftig mit mehr Starkniederschlägen rechnen. Unterm Strich fällt gar nicht mal so viel mehr Regen – nur wenn er kommt, wird er stärker und weniger gut vorhersagbar sein. Während die nasser werdenden Regionen laut der Studie mehr Niederschlagsvariabilität erfahren, könnten auch trockener werdende Gebiete wie Südeuropa und das südliche Afrika mehr Wetterextreme erfahren - allerdings in der Form von länger andauernden Dürren.

Extremwetter als Herausforderung für Gesellschaft und Infrastruktur

Derartige Bedingungen stellen weltweit eine große Herausforderung für Gesellschaften und ihre Infrastruktur dar. Knappe Wasserressourcen in Teilen der Welt, stärkere Niederschläge in anderen Teilen der Welt: Der menschengemachte Klimawandel macht aufgrund der Erderwärmung das Klima unausgeglichener und „extremer sowohl in den nassen als auch in den trockenen Zuständen“, wie die Forschenden schreiben. So bleibt: Ja, Extremwetter hat es schon immer gegeben – und wenn es so weiterläuft wie bislang, wird es künftig eher mehr davon geben als weniger.