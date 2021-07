Heftiges Unwetter im Chiemgau

Gegen Mittag hat ein starkes Gewitter schwere Schäden in Halfing im Landkreis Rosenheim angerichtet. Wie die örtliche Polizei in Prien am Chiemsee mitteilt, sind zahlreiche Bäume umgestürzt.

Keine Verletzten durch Gewitter

Besonders auf den Staatsstraßen Richtung Schonstett und Söchtenau sorgten umgestürzte Bäume für Behinderungen. Verletzt wurde nach erster Auskunft niemand. Die Polizei meldet acht Unwettereinsätze. Außerdem beschädigten große Hagelkörner und Sturmböen das Dach eines Wohnhauses so stark, dass es einzustürzen droht. Die Bewohner mussten das Haus verlassen

Dachstuhl durch Unwetter heruntergerissen

Dabei sind die sichtbaren Schäden groß: der Dachstuhl des Pfarrheims wurde vom Sturm heruntergerissen, er liegt ein paar Häuser weiter auf einer Wiese. "Gott sei Dank war die Nachmittagsbetreuung der Kinder coronabedingt ausgelagert", sagte eine Halfingerin. Auch der Kirchturm ist offenbar beschädigt, des weiteren wurden Häuser abgedeckt, Bäume knickten um und wurden entwurzelt, Maisfelder sind zerstört. Einsatzleiter Wolfgang Stangl von der Halfinger Feuerwehr, berichtet von 50-60 Einsätzen im Ort. Dabei hat es Halfing sehr punktuell getroffen, die Nachbarorte z B Bad Endorf und Söchtenau blieben größtenteils verschont