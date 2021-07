Ist das noch Unwetter oder schon Klimawandel?

Ein „Jahrhundertunwetter“ verursacht in Landshut schwere Schäden, golfballgroße Hagelkörner verwüsten Wolfratshausen, umgestürzte Bäume, vollgelaufene Keller, gesperrte Bahnstrecken in fast allen Regierungsbezirken Bayerns. Die Wetter-Warnmeldungen schienen in den vergangenen Wochen nicht abzureißen. Wetterwarnkarten nahmen teils Farben an, die man sonst selten sieht, die der amtlichen Warnung vor extremem Unwetter zum Beispiel. Dunkelrot. Und dann kommt die Frage, die inzwischen bei fast jedem derartigem Extremwetter gestellt wird: Ist das noch (Un-)Wetter oder ist das schon Klimawandel?