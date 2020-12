Klimaschutz-Index: Deutschland nur "mittelmäßig"

Die Top 20 im Klimaschutz-Index 2021:

Platz 1: nicht vergeben

Platz 2: nicht vergeben

Platz 3: nicht vergeben

Platz 4: Schweden

Platz 5: Großbritannien

Platz 6: Dänemark

Platz 7: Marokko

Platz 8: Norwegen

Platz 9: Chile

Platz 10: Indien

Platz 11: Finnland

Platz 12: Malta

Platz 13: Lettland

Platz 14: Schweiz

Platz 15: Litauen

Platz 16: Europäische Union (EU)

Platz 17: Portugal

Platz 18: Kroatien

Platz 19: Deutschland

Platz 20: Ukraine

Wendepunkt beim Klimaschutz zum Greifen nah

Insgesamt mutmaßen die Autoren des Klimaschutz-Index 2021, dass der Höhepunkt bei den weltweiten Emissionen von Kohlendioxid und anderen klimaschädlichen Gasen erreicht sein könnte. Ein Wendepunkt scheine zum Greifen nah, schreiben die Autoren. Die Emissionen aller untersuchten Staaten und der EU waren nämlich nur noch ganz leicht angestiegen, in mehr als der Hälfte der betrachteten Staaten sanken sie (32). In zwei Dritteln der Länder (38) werden nun mehr als zehn Prozent der insgesamt benötigten Energie aus erneuerbaren Energien gewonnen - in zwölf davon sogar mehr als 20 Prozent. Laut der Autoren hat die Mehrheit der Länder Maßnahmen angekündigt, um den Wechsel zu treibhausgasarmen Technologien zu unterstützen.

In der EU wird über das Klimaziel 2030 debattiert

Am Donnerstag und Freitag dieser Woche, am 10. und 11. Dezember, entscheiden die EU-Staats- und Regierungschefs über das Klimaziel 2030. Sie würden an einem Scheideweg stehen, mahnen Germanwatch, NewClimate Institute und Climate Action Network:

"Die EU kann mit einem grün ausgerichteten Wiederaufbau nach der Corona-Krise, einem ehrgeizigeren neuen Klimaziel für 2030 und einer guten Umsetzung und Weiterentwicklung ihres Green Deal zum Zugpferd beim Klimaschutz werden." Germanwatch, NewClimate Institute und Climate Action Network im Klimaschutz-Index 2021

Ausstoß von Treibhausgasen um mindestens 55 Prozent senken

Bei leeren Versprechungen drohe Europa allerdings "schwer ins Straucheln" zu geraten. Noch unterstützen nicht alle 27 Staaten den Vorschlag der EU-Kommission, den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 zu senken. Deutschland steht dahinter - Vorbehalte haben jedoch Staaten, die stark auf Kohle angewiesen sind.

Der globale Klimaschutz-Index

Der globale Klimaschutz-Index erscheint seit 2005 jährlich. Er vergleicht den Klimaschutz in den 57 emissionsstärksten Ländern und der EU, die zusammen für insgesamt 90 Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich sind. Laut der Studienautoren betrachtet der Klimaschutz-Index 2021 noch den Stand der einzelnen Länder vor Beginn der Corona-Pandemie. Änderungen in Teilbereichen seien noch nicht mit einberechnet worden. Hier gibt es den Klimaschutz-Index 2021 in voller Länge nachzulesen.