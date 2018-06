Der vom Kabinett beschlossene Klimaschutzbericht besagt, dass bis Ende 2017 die Treibhaus-Emissionen um 32 Prozent zurückgegangen sind. Die sogenannte Klimaschutzlücke wird also auf acht Prozent beziffert. Es ist unwahrscheinlich, dass die angestrebten 40 Prozent bis 2020 erreicht werden können. Also ist Deutschland derzeit im Hintertreffen, was die selbst gesteckten Ziele angeht.

Die Klimaschutzziele Deutschlands Deutschland hat sich verpflichtet gegenüber dem Jahr 1990 den Treibhaus-Ausstoß massiv zu senken. Die Klimaschutzziele Deutschlands nach Jahren gestaffelt:

Bis 2020 um 40 Prozent

Bis 2030 um 55 Prozent

Bis 2040 um 70 Prozent

Bis 2050 um 80 bis 95 Prozent

Effiziente und erneuerbare Energien senken Treibhausgas-Emissionen

Kohlekraft gilt als einer der Hauptgründe für die hohen CO2-Emissionen in Deutschland. Das Treibhausgas entsteht bei der Verbrennung von Kohle.

Zu den wichtigsten Maßnahmen gehört, die Energie effizienter als bisher zu nutzen. Das geht mit modernen Geräten, die weniger Strom verbrauchen. Außerdem mit der Förderung erneuerbarer Energien wie Sonne- oder Windkraft. Kohlekraftwerke sollen nach und nach stillgelegt werden.

"Die Hauptwährung der Energiewende ist die Reduktion von CO2." Marie-Luise Wolff, Präsidentin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW)

Elektromobilität sorgt für weniger Treibhausgas-Emissionen

Die schädlichen CO2-Emissionen im Individualverkehr nehmen entgegen der Klimaschutzziele der Bundesregierung weiter zu.

Daten der Europäischen Umweltagentur (EEA) zeigen, dass im Jahr 2017 zugelassene Pkw mehr Kohlendioxid ausstoßen als solche, die 2016 zugelassen wurden. Der Grund: Es kommen immer größere Autos mit höherem Kraftstoffverbrauch auf den Markt. Das wirkt sich negativ auf die Gesamtbilanz der Treibhausgas-Emissionen aus.

"Das Gute ist, dass wir die Instrument kennen, die zum Ziel führen - erneuerbare Energien oder Elektromobilität zum Beispiel." Bundesumweltministerin Svenja Schulze

Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum treiben Emissionen in die Höhe

Die Zuwanderung von rund einer Million mehr Einwohner in Deutschland bringt auch einen höheren Energieverbrauch mit sich. Außerdem führen niedrige Preise für Öl, Kohle und Gas dazu, dass die Energiereduktion nicht im Zentrum der Bemühungen steht. Ein wichtiger Faktor ist auch die gute Konjunktur und das Wirtschaftswachstum, das in den Bereichen Industrie und Verkehr für mehr Emissionen sorgt.

"Die Bundesregierung bekräftigt deshalb die Notwendigkeit, die Handlungslücke zur Erreichung des Minderungszieles für das Jahr 2020 so schnell wie möglich zu schließen." Klimaschutzbericht 2017 der Bundesregierung

Bundesregierung will den Kohleausstieg vorantreiben

Bundesumweltministerin Svenja Schulze möchte den Ausstoß von Klimagasen mit erneuerbaren Energien und Elektromobilität reduzieren.

Die Bundesregierung hat eine Kommission 'Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung' eingesetzt, die vor allem den weiteren Ausstieg aus der Kohlekraft organisieren will. Dabei soll auch die wirtschaftlicher Förderung der betroffenen Regionen eine wichtige Rolle spielen. Klimaschutz soll ein wichtiger Baustein bleiben, um die menschlichen Lebensgrundlagen zu erhalten.