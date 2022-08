Insektensommer 2022: Jetzt bei der Insektenzählung mitmachen

Unterschiede bei den Marienkäfern erkennen

Eine Stunde an einem Ort festhalten, was dort fliegt, krabbelt, summt. Schmetterlinge, Grüne Heupferde, Streifenwanzen, aber auch Marienkäfer lassen sich wunderbar zählen. Gerade auch bei letzteren gibt es Unterschiede. Den Siebenpunkt-Marienkäfer mit seinem roten Panzer und den schwarzen Punkten kennt eigentlich jedes Kind. Unter den vielen verschiedenen Marienkäferarten ist er der häufigste und wohl auch der beliebteste. Er ist nicht nur in Deutschland weit verbreitet. Der Coccinella septempunctata, wie der Käfer noch heißt, taucht in ganz Europa, aber auch in Asien, Afrika und Nordamerika auf.

Wie der Asiatische Marienkäfer, frisst auch der Siebenpunkt-Marienkäfer gerne Blattläuse. Der Siebenpunkt-Marienkäfer schafft allerdings nur 100 Blattläuse am Tag, wohingegen der asiatische Marienkäfer bis zu 250 der Schädlinge am Tag vertilgen kann. Im Gegensatz zum bei uns heimischen Glückskäfer schreckt der Asiatische Marienkäfer auch nicht vor Holunderblattläusen zurück, weil ihn die darin enthaltenen Giftstoffe nicht stören. Sein Vorteil: Er vermehrt sich im Gegensatz zum deutschen Marienkäfer in bis zu drei Generationen pro Jahr. Das hat zu einer enormen Ausbreitung des Asiatischen Marienkäfers und zur Verdrängung des heimischen Siebenpunkt-Marienkäfers in Europa und Deutschland geführt.