Ukraine-Ticker: Selenskyj optimistisch bei Getreideexporten

09.56 Uhr: Gauck: Würde im Notfall auch selbst zur Waffe greifen

Der frühere Bundespräsident und ehemalige Pfarrer Joachim Gauck würde in einem Verteidigungsfall notfalls auch selbst zur Waffe greifen. "Ich würde mir wünschen, es nicht tun zu müssen", sagte Gauck am Mittwochabend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". Aber in einem solchen Fall würde ich es tun. Man dürfe nicht "vor den Gewissenlosen kapitulieren", so Gauck. Weiter betonte er: "Pazifismus ist ehrenvoll, führt aber nicht zum Guten". Er zementiere nur die "Dominanz der Bösen, der Unmenschlichen und der Verbrecher".

08.04 Uhr: Raketen treffen Industriegebiet von Kramatorsk

Russische Truppen sollen die Stadt Kramatorsk im Donbass im Osten der Ukraine angegriffen haben. Raketen seien im Industriegebiet der Stadt eingeschlagen, schreibt Bürgermeister Olexandr Hontscharenko auf Facebook. In einigen Teilen der Stadt sei der Strom ausgefallen. Kramatorsk liegt in der Region Donzek, die zusammen mit der Region Luhansk den von Industrie geprägten Donbass bildet. Nach der erklärten Einnahme von Luhansk konzentriert Russland seine Offensive nun auf Donezk.

07.56 Uhr: Landsberg fordert weiteres Rettungspaket wegen Gaspreise

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, fordert angesichts steigender Gaspreise ein weiteres Entlastungspaket. "Wenn sie (die Preise) um das Fünf- bis Zehnfache steigen, können das untere, aber auch mittlere Einkommen nicht finanzieren", sagt Landsberg im Morgenmagazin von ARD und ZDF. "Dann brauchen wir ein Entlastungspaket des Bundes, die Signale gibt es ja auch aus der Bundesebene schon." Auch die Stadtwerke brauchten einen Schutzschirm. "Wenn die Stadtwerke zum fünf-, sechsfachen Preis Gas einkaufen müssen, können das aber an den Kunden nicht weitergeben, dann kommen sie in eine Schieflage, und das wäre verheerend."

07.52 Uhr: Bürgermeister - Mykolaiw weiter unter russischem Beschuss

Die südukrainische Stadt Mykolaiw liegt nach Angaben von Bürgermeister Olexandr Senkewytsch weiter unter russischem Beschuss. Mehrere zivile Gebäude seien getroffen worden, schreibt er auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Rettungskräfte und Helfer seien bereits vor Ort im Einsatz.

07.21 Uhr: Separatisten melden Erfolg in Region Donezk

Im ostukrainischen Gebiet Donezk haben die von der russischen Armee unterstützten Separatisten Gebietsgewinne bei der Kleinstadt Soledar für sich reklamiert. Separatistenvertreter Witali Kisseljow sagte der staatlichen russischen Agentur Tass, die russischen Truppen seien nach Soledar eingedrungen und hätten die ukrainische Armee zum Rückzug gezwungen. Er rechne mit einer Eroberung der Stadt innerhalb der nächsten zwei Tage. Der Militärverwaltungschef der Kleinstadt widersprach der Darstellung. "Es gab den Versuch der russischen Armee, nach Jakowliwka vorzudringen, den die ukrainischen Soldaten erfolgreich zurückgeschlagen haben", sagte er dem ukrainischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen.

06.54 Uhr: Bürgermeister von Mariupol - bald wieder Wasserversorung

In der von russischen Truppen besetzten südukrainischen Hafenstadt Mariupol soll noch in diesem Monat die Wasserversorgung wieder funktionieren. Das kündigt der von Russland eingesetzte Bürgermeister Konstantin Iwaschenko der Nachrichtenagentur Tass zufolge an. Die Behörden planten zudem, den Passagierhafen der Stadt wieder in Betrieb zu nehmen, der mit Rostow am Don und weiteren russischen Städten verbunden ist, sagt Iwaschenko. Seine Ernennung zum Bürgermeister wird von der Ukraine nicht anerkannt.

06.37 Uhr: Den Haag befasst sich mit Kriegsverbrechen in der Ukraine

Auf Einladung der Niederlande treffen sich in Den Haag hochrangige Ankläger und befassen sich mit Fragen zur Strafverfolgung von Kriegsverbrechen in der Ukraine. Beteiligt sind auch der Chefankläger des Weltstrafgerichts, Karim Khan, sowie die Justizbehörde der Europäischen Union, Eurojust. Videobotschaften sind geplant von US-Außenminister Antony Blinken, dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell sowie von Ukraines Präsidenten Selenskyj.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wurden zahlreiche Kriegsverbrechen auch gegen die Zivilbevölkerung registriert. Selenskyj zeigte sich davon überzeugt, dass die Täter vor ein internationales Gericht gestellt werden.

04.44 Uhr: Selenskyj optimistisch bei Getreideexport

Der ukrainische Präsident Selenskyj sieht gute Chancen, dass die blockierten Getreideexporte bald freigegeben werden. "Die ukrainische Delegation hat mir mitgeteilt, dass es einige Fortschritte gibt", sagte Selenskyj in seiner Videoansprache. Er bezog sich dabei auf die Verhandlungen in der Türkei über die Aufhebung der russischen Seeblockade ukrainischer Häfen. Gelinge es, die russische Bedrohung der Schifffahrt im Schwarzen Meer zu beseitigen, werde die globale Lebensmittelkrise an Schärfe verlieren, versicherte Selenskyj. Die Ukraine war vor dem Krieg einer der größten Getreideexporteure weltweit.