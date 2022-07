Hitze-Gefahr: "Wohnungen könnten zur Todesfalle werden"

Der aktuelle IPPC-Report, ein Bericht der Vereinten Nationen zum Klimawandel, habe der Umweltmedizinerin zufolge gezeigt, dass es gerade in Europa vielerorts deutlich heißer werde. Claudia Traidl-Hoffmann: "Deswegen schlagen wir Alarm."

Kommunen brauchen Geld für Kälteinseln

"Die Kommunen müssen endlich Geld in die Hand nehmen," erklärt Martin Herrmann, Vorstand von KLUG – Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit e.V. München. Außerdem müsse der "Bildungs- und Informationsstand in der Bevölkerung auf ein ganz anderes Niveau" gehoben werden. Städte und Gemeinden müssten in der Lage sein, auch kurzfristig Kälteinseln einrichten zu können, etwa in kühlen Kirchen oder Einkaufzentren, denn Wohnungen könnten für manche Menschen sonst zu "tödlichen Fallen werden". Laut Traidl-Hoffmann würden die meisten Kommunen aber noch keine Hitzeschutzpläne vorhalten.

Hitzeschutz für Gebäude sollte Pflicht werden

Hitzeschutz, so Herrmann müsse künftig bei jedem Neubau verpflichtend werden, wie der Brandschutz, die Vorschriften müssten verschärft werden. In Hannover und in Göttingen würden aktuell noch Unikliniken gebaut ohne ausreichenden Hitzeschutz.

Forderung nach personalisierter Frühwarnung

Es müsse eine personalisierte Frühwarnung her, etwa per App. Eine alte Dame bekomme dann einen anderen Hitzealarm aufs Handy als der durchtrainierte Sportler. In Frankreich etwa würden Hitzewarnungen und Tipps bei Hitze mittlerweile automatisch über alle Wetter-Apps laufen. In Deutschland würden solche Warnungen bislang nur über die Katastrophen-Apps Nina oder Katwarn gesendet. Andreas Matzarakis, Umweltmeteorologe vom Deutschen Wetterdienst, nannte als seinen Wunsch "ein durchlaufendes Infoband im Fernsehen bei Hitzealarm"– um möglichst viele Menschen zu erreichen.

