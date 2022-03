Corona, Grippe oder Erkältung: Was sind die Symptome?

Was tun, wenn der Verdacht auf Corona besteht?

Wenn man einen begründeten Verdacht hat, am Coronavirus erkrankt zu sein, sollte man auf keinen Fall einfach so zu seinem Hausarzt oder in die Klinik gehen. Wichtig ist, vorher beim Arzt anzurufen und einen Termin auszumachen, um eine mögliche Verbreitung des Virus zu verhindern. Dort wird dann ein Test gemacht. Auch Selbsttests können einen Hinweis geben. Sie haben aber einen Haken: Sie sind bei der Omikron-Variante wenig zuverlässig und sind nur eine Momentaufnahme, denn im Gegensatz zum verlässlicheren PCR-Test im Labor benötigen die Schnelltests eine größere Menge an Viren, um ein positives Testergebnis anzuzeigen, sagt das Robert Koch-Institut. Schon 24 Stunden später kann ein vormals negativ Getesteter Corona-positiv sein.