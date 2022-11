Grippewelle hat begonnen: Fragen und Antworten zur Grippeimpfung

In den Zeiten vor der Corona-Pandemie begann die Grippewelle meist im Januar und dauerte drei bis vier Monate. In diesem Jahr ist das jedoch anders. Aufgrund der recht hohen, gemeldeten Fallzahlen hat die Grippewelle nach Definition des Robert Koch-Instituts (RKI) schon in der letzten Oktober-Woche begonnen. Das meldete das RKI in seinem wöchentlichen Bericht zu akuten Atemwegserkrankungen. "Während der letzten Monate wurden deutlich mehr Influenzameldungen an das RKI übermittelt als in den vorpandemischen Saisons um diese Zeit", heißt es dort. Das könnte unter anderem aber auch daran liegen, dass seit der Corona-Pandemie empfohlen wird, bei Atemwegssymptomen auch auf Influenzaviren zu testen.

Maßgeblich für die Einschätzung sind Ergebnisse aus einem Überwachungssystem, bei dem Proben von Menschen mit akuten Atemwegserkrankungen untersucht werden. Routinemäßig wird dabei nach verschiedenen Erregern geschaut, etwa Rhinoviren, Sars-CoV-2 und Influenza.

Droht in diesem Jahr eine schwere Grippewelle?

In den vergangenen zwei Jahren spielte die Grippe aufgrund der Corona-Maßnahmen nahezu keine Rolle. Von verschiedenen Seiten gab es Warnungen vor einer drohenden schweren Welle in diesem Jahr. Das RKI und andere Fachleute betonen aber, dass sich der Verlauf nicht vorhersagen lasse.

Was aber laut RKI "denkbar" sei, ist, dass heuer die Bevölkerung oder ein Teil davon in erhöhtem Maße anfällig für den Influenza-Erreger sei. Möglich sei, so Fachleute, dass es zu einem Nachholeffekt komme. Wer länger keine echte Grippe hatte, könnte nun wieder gefährdet sein.