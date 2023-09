Lauterbach: Corona-Herbst ohne Maßnahmen - Aufruf zur Impfung

Mit sehr vielen Coronafällen rechnet Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im Herbst. Doch er sieht Deutschland gut vorbereitet. Es gebe ein Monitoring und eine breite Immunität in der Bevölkerung, erläuterte Lauterbach bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Lars Schaade, dem kommissarischen Präsidenten des Robert Koch-Instituts. "Wir brauchen auch keine Maßnahmen im Sinne von Kontaktbeschränkungen, nach allem, was wir derzeit wissen", erklärt Lauterbach.

Lauterbach: Impfung immer noch der beste Schutz

Trotzdem sollte sich jeder selbst schützen, appellierte Lauterbach. "Die Covid-Infektion ist keine Erkältung, das ist keine Kleinigkeit", sagte der SPD-Politiker. Die Impfung sei der beste Schutz gegen schwere Krankheitsverläufe, sagte Lauterbach und rief insbesondere gefährdete Gruppen dazu auf, sich ebenfalls impfen zu lassen. Zur Gruppe derjenigen, für die eine erneute Impfung empfohlen wird, gehören über 60-Jährige, Menschen mit Risikofaktoren oder Begleiterkrankungen, wie Lauterbach erläuterte. Der 60-Jährige hatte sich selbst vor der Pressekonferenz im Bundeswehrkrankenhaus in Berlin eine erneute Corona-Impfung geben lassen. Von Montag an sollte das an aktuelle Virusvarianten angepasste Vakzin von Biontech in Praxen zu bekommen sein.

Masken und Corona-Tests: Was Lauterbach und Schaade raten

Auch weitere freiwillige Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Masken in vollen Räumen und Corona-Selbsttests seien empfehlenswert, wenn Symptome auftreten. Menschen, die eine Atemwegserkrankungen haben, sollten drei bis fünf Tage zu Hause bleiben und eine Maske tragen, wenn sich der Kontakt zu Menschen mit Risikofaktoren nicht vermeiden lasse, sagte Schaade.

Seit einigen Woche steige die Zahl der Atemwegserkrankungen und auch der Corona-Infektionen in Deutschland an, sagte Schaade. Zu diesem Zeitpunkt im Jahr sei das aber nicht ungewöhnlich, betonte er. Der sogenannte Pandemie-Radar gibt das Bild nur noch sehr eingeschränkt wieder, weil dort nur positive PCR-Tests erfasst werden. Die meisten Infizierten lassen sich damit aber gar nicht mehr testen. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz sei heute nicht mehr so wichtig, sagte Schaade. Die Zahl der Arztbesuche und Einlieferungen in Krankenhäuser von Patienten mit einer Infektion stieg allerdings auch wieder an. Auch Covid-19-Todesfälle nehmen wieder zu. Die Zahl betrug laut Pandemie-Radar 223 in der vergangenen Woche.

Keine Hinweise auf schwerere Verläufe bei neuen Varianten

Konkrete Prognosen für Herbst und Winter wollten Lauterbach und Schaade nicht abgeben. Man könne auch nicht abschätzen, wie viele Arbeitskräfte wegen Erkrankung ausfallen werden, sagte Lauterbach. Es könnten viele sein, weil es nach den Jahren der Pandemie nun der erste Herbst sei, in den man ohne Kontakteinschränkungen, vorgegebene Tests und Maskenregelungen gehe, ergänzte er.

Der amtierende Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lars Schaade, sagte, derzeit zirkulierten in Deutschland fast nur Viren der XBB-Sublinien. Der neue Typ BA.2.86 "Pirola" sei bisher nur einmal nachgewiesen worden. Es gebe bisher zudem international keine Hinweise darauf, dass neue Varianten mit schwereren Erkrankungsmustern verknüpft wären.

Lauterbach gehe davon aus, "dass wir es gemeinsam schaffen werden, uns auch freiwillig gegenseitig zu schützen". Er betonte: "Wir haben alle in der Pandemie mittlerweile gelernt, was es bedeutet, aufeinander Rücksicht zu nehmen."

Mit Informationen von Reuters, epd, AFP und dpa