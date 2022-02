Corona, Grippe oder Erkältung: Was sind die Symptome?

Erkältung und Grippe von einer Infektion mit dem Coronavirus zu unterscheiden, war auch schon schwierig, bevor die Omikron-Variante auftauchte. Denn: Die Symptome einer Covid-19-Erkrankung unterscheiden sich von Mensch zu Mensch und der Verlauf ist unberechenbar: Manche Menschen haben gar keine Beschwerden, andere die einer harmlosen Erkältung, andere liegen wie bei einer schweren Grippe flach. Im schlimmsten Fall droht ein Krankenhausaufenthalt. Wie schwer die Infektion verläuft, hängt unter anderem auch vom Impfstatus der Betroffenen ab.

Die häufigsten Symptome bei einer Infektion mit der Omikron-Variante sind laut Robert Koch-Institut: Schnupfen, Husten und Halsschmerzen. Der oft zitierte "milde Verlauf" durch Omikron kann trotzdem von heftigen Symptomen wie Kopf- und Gliederschmerzen, Fieber, Husten, Abgeschlagenheit, Kurzatmigkeit, Halsschmerzen oder Geruchs- oder Geschmacksverlust begleitet werden. Grundsätzlich bedeutet ein milder Verlauf, dass Betroffene ihre Symptome zu Hause auskurieren können.

42% Husten

26% Fieber

31% Schnupfen

19% Störung des Geruchs- und/oder Geschmackssinns

1,0% Pneumonie

Weitere Symptome: Halsschmerzen, Atemnot, Kopf- und Gliederschmerzen, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall, Konjunktivitis, Hautausschlag, Lymphknotenschwellung, Apathie, starke Schläfrigkeit. Quelle: Robert Koch-Institut

Was tun, wenn der Verdacht auf Corona besteht?

Wenn man einen begründeten Verdacht hat, am Coronavirus erkrankt zu sein, sollte man auf keinen Fall einfach so zu seinem Hausarzt oder in die Klinik gehen. Wichtig ist, vorher beim Arzt anzurufen und einen Termin auszumachen, um eine mögliche Verbreitung des Virus zu verhindern. Dort wird dann ein Test gemacht. Auch Selbsttests können einen Hinweis geben. Sie haben aber einen Haken: Sie sind bei der Omikron-Variante wenig zuverlässig und sind nur eine Momentaufnahme, denn im Gegensatz zum verlässlicheren PCR-Test im Labor benötigen die Schnelltests eine größere Menge an Viren, um ein positives Testergebnis anzuzeigen, sagt das Robert Koch-Institut. Schon 24 Stunden später kann ein vormals negativ Getesteter Corona-positiv sein.