Cannabis ab 18: "Aus neuropsychiatrischer Sicht kritisch"

Alkohol: "Langfristig genauso bedrohliche Folgen"

BR24: In der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am LMU Klinikum in München wird allerdings auch Alkoholismus behandelt. Im Vergleich zu Cannabis ist Alkohol jedoch legal. Ist das richtig?

Pogarell: Alkohol ist im Alltag in Europa, in den westlichen Kulturen seit vielen Jahrtausenden präsent. Da gibt es einen bestimmten Erfahrungshorizont im Umgang und eine bestimmte Gewöhnung an diese Substanz. Aber korrekterweise muss man natürlich sagen: Unter den ganzen abhängigkeitserzeugenden Suchtmitteln spielt Alkohol zahlenmäßig natürlich schon die größte Rolle. Etwa 1,7 Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer Alkoholabhängigkeit. Und ein problematischer Umgang mit Alkohol, wo zumindest ein Beratungsbedarf bestünde, liegt sicherlich bei bis zu 12 Millionen Menschen in Deutschland vor. Das heißt, es ist schon eine problematische Substanz, die langfristig genauso bedrohliche Folgen haben kann.

Präventionsangebote für Cannabis und Alkohol notwendig

BR24: Können Sie die Folgen nochmal erläutern?

Pogarell: Großer Alkoholkonsum kann zu psychischen Beeinträchtigungen führen, kann auch Psychosen auslösen. Aber im Vordergrund stehen beim Alkohol natürlich auch die körperlichen Beeinträchtigungen, die Leberfunktionsstörungen, die Störungen auf das Gedächtnis, auf viele unterschiedliche Körperfunktionen, sodass wir natürlich auch den Alkohol besonders im Fokus haben müssen. Ich denke, wir müssen uns um den Alkohol kümmern. Wir müssen uns auch um alle anderen Substanzen kümmern. Und sinnvoll sind natürlich Präventionsangebote, eine gute Aufklärung, um irgendwann hier bezogen auf alle Substanzen, die Risiken möglichst gering zu halten.

BR24: Danke für das Gespräch.