Experte: "Ukrainische Gegenoffensive dauert den ganzen Sommer"

BR24: Wie viel hängt jetzt tatsächlich für die Ukraine von der angekündigten Gegenoffensive ab?

Gressel: Für die Ukraine schon viel. Erstens will man ja Gebiete befreien, zumindest einen Prozentsatz der besetzten Gebiete reduzieren. Und es ist auch ein wichtiger Moral-Faktor. Nachdem man jetzt den ganzen Winter von Russland bedrängt worden ist, will man natürlich sowohl der eigenen Bevölkerung als auch dem Westen zeigen, dass man in der Lage ist, wieder Gebiete zurückzuholen, die Initiative zu ergreifen, die Russen rauszudrängen. Das ist für die eigene Moral wichtig, das ist aber auch für die Unterstützung international wichtig, weil natürlich die Geberländer sich auch fragen: Wohin führt der Krieg? Was sind die ukrainischen Chancen, mehr zu erreichen als nur ein Unentschieden? Darauf soll dann diese Gegenoffensive eine Antwort bieten.

BR24: Das klingt aber auch nach einem hohen Erfolgsdruck für die Ukraine?

Gressel: Das Problem ist hier, dass die Erwartungshaltung in den letzten Monaten da ziemlich hinaufgeschraubt wurde. Jeder erwartet im Grunde ein Durchbrechen der Ukraine bis zum Asowschen Meer und ein Zweischneiden an der russischen Front im Süden. Das ist die allgemeine Erwartungshaltung. Das ist aber gar nicht so leicht zu erringen. Da reden wir von einem Angriff, der über hundert Kilometer in die Tiefe des Gegners muss. Da brauche ich eben sehr viele Kräfte, weil ich auch zwei Flanken decken muss, da ich nach Osten und nach Westen verwundbar gegen Gegenangriffe bin. Und desto länger diese Speerspitze in den russischen Raum hineingeht, desto mehr Kräfte verschlingt es auch, um die Flanken zu decken.

Ukraine mit "guten Chancen auf größere Geländegewinne"

BR24: Wie stehen denn die Chancen für die Ukraine, alle Gebiete wieder zurückzuerobern?

Gressel: Dass man in einem Aufwaschen die Grenzen von 1991 erreicht, ist relativ unwahrscheinlich. Die Krim ist erstens mal irrsinnig schwer zu erobern. Vor allen Dingen, da die Ukraine ja keine Marine hat, mit der sie landen kann. Das Zweite ist natürlich auch: Der Donbass ist zum Teil ein verteidigungsgünstiges Gelände. Deshalb tun sich die Russen so schwer, da anzugreifen. Aber das würde für die Ukraine natürlich auch gelten. Im Süden stehen die Chancen theoretisch besser. Da gibt es aber einige tiefe Verteidigungsstellungen, wo es ein bisschen Glückssache auch ist, wie gut die Ukrainer durchkommen, wie schnell sie russische Kräfte überwinden. Ich würde sagen, die Ukrainer haben gute Chancen, größere Geländegewinne zu machen. Aber in einem Aufwaschen werden sie es natürlich nicht machen.

Kriegsende dieses Jahr unwahrscheinlich

BR24: Was wäre denn für die Ukraine der bestmögliche Ausgang?

Gressel: Das Beste wäre natürlich, wenn die Offensive so erfolgreich wäre, dass Russland wirklich so unter Druck gerät, dass es sich aus dem Krieg zurückziehen muss oder will. Oder dass Putin anfängt, darüber nachzudenken, ob er nicht doch verhandeln will.

Das Problem ist ja auch zurzeit, - obwohl im Westen jeder schreit, es müsse doch verhandelt werden - dass Russland überhaupt nicht verhandeln will und das auch öffentlich so kundtut, dass man das eben nicht will. Ich würde aber da den Optimismus schon auch ein bisschen dämpfen. Putin hat enorm viel in diesen Krieg investiert. Für ihn ist ein schlechter Krieg zur Kontrolle der eigenen Gesellschaft immer noch nützlich. Und ich weiß nicht, ob die Ukraine zu so einem großen Schlag aussetzen kann, dass dieses Selbstverständnis im Kreml so bis ins Mark erschüttert ist, dass man nicht mehr glaubt, diesen Krieg, wenn man ihn drei, vier Jahre führt, trotzdem noch gewinnen zu können.

