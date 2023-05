Faktenfuchs: Warum sich manche Erd-Regionen schneller aufwärmen

Und hier wird deutlich: Nicht nur Landmassen insgesamt - sondern auch bestimmte Regionen der Erde erwärmen sich deutlich schneller als andere. Drei Beispiele:

Nordhalbkugel: Zum Beispiel fällt auf, dass sich die Nordhalbkugel – die aus viel Landmasse besteht – insgesamt bereits deutlich stärker erwärmt hat als die Südhalbkugel, auf der es mehr Wasser gibt. So war das Jahr 2022 auf der Nordhalbkugel, auf der auch Deutschland liegt, rund 1,2 Grad wärmer als die Durchschnittstemperatur der Referenzperiode 1951-1980 – auf der Südhalbkugel waren es "nur" 0,6 Grad.

Neben der Wasser-Land-Verteilung trage auch noch ein anderer Effekt dazu bei, erklärt Georg Feulner, Experte für Erdsysteme am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK): Rings um die Antarktis etwa (die Landmasse am Südpol) verliefen ozeanische und atmosphärische Strömungen, die den Kontinent ein Stück weit vom Rest des Planeten "abkoppelten". Sie sorgen dafür, dass sich die Antarktis nicht so stark erwärmt wie etwa die Arktis (die Region rund um den Nordpol) – was wiederum auch Einfluss auf den durchschnittlichen Anstieg der Temperaturen auf der ganzen Südhalbkugel hat.

Arktis und nördliches Nordamerika: Besonders schnell steigen die Temperaturen hingegen rund um den Nordpol, im nördlichen Nordamerika und auf Grönland. Georg Feulner vom PIK erklärt das unter anderem mit der sogenannten Eis-Albedo-Rückkopplung: Früher habe das Eis der Arktis viel Sonnenlicht ins All reflektiert. Seit das Eis aufgrund der höheren Temperaturen schmilzt, wird auch weniger Sonnenlicht reflektiert. Der dunkle Boden bzw. das dunkle Meer, das darunter zum Vorschein kommt, verschluckt mehr Sonnenlicht und wärmt sich stärker auf als zuvor. Da die Region vorher besonders kalt war, ist nun auch der Unterschied besonders groß. Dieser Effekt ist als "arktische Verstärkung" bekannt. Je nachdem, welche Zeiträume man miteinander vergleicht, sind die Temperaturen hier drei- oder sogar viermal so stark gestiegen wie im Rest der Welt.

Gebirgsregionen: Ein ähnlicher Effekt sei generell auch in Gebirgsregionen in anderen Teilen der Welt zu beobachten, sagt Feulner. Wenn weniger Schnee fällt und/oder Gletscher abschmelzen, dann werde weniger Sonnenlicht zurück ins All reflektiert. Der dunklere Boden komme zum Vorschein und wärme die Region schneller auf als das tiefer gelegene Flachland. Diese Entwicklung lässt sich zum Beispiel in den Alpen beobachten, aber auch in Tibet und anderen Gebirgsregionen.

Besonders starker Anstieg in den vergangenen 60 Jahren

Und wie sieht es aus in Oberfranken, das den Anlass zu diesem Faktencheck gegeben hat? Stimmt es, dass die Temperaturen dort zwei- bis dreimal so stark stiegen wie im Rest der Welt? In Oberfranken treffen gleich mehrere dieser geographischen Einflussfaktoren zu. "Oberfranken hat weder große Wasserflächen, noch liegt es nahe am Meer", schreibt Christoph Thomas, der Professor für Mikrometerologie an der Universität Bayreuth, dessen Aussage die Diskussion ausgelöst hatte, dem #Faktenfuchs per Mail .

Thomas bezieht sich bei seiner Aussage auf die Entwicklung der bodennahen Temperaturen in den vergangenen 60 Jahren am Standort Bayreuth: "Bayreuth steht hier für Städte in Tal-Lagen, in denen viele Menschen in Oberfranken wohnen." Der Forscher hat bewusst diesen Zeitraum gewählt, da sich die Erwärmung ab Anfang der 1960er-Jahre stark beschleunigt hat. Im Vergleich zur mittleren Jahrestemperatur zu Beginn der 1960er Jahre (1958-1962) stieg die Temperatur in Bayreuth bislang um 2,46 Grad.

Thomas erklärt, wie er zu seiner Aussage kommt: Die "Erwärmungsrate" - also wie sehr sich eine bestimmte Region in einem bestimmten Zeitraum erwärmt - wird von Forschenden in Grad Celsius pro 100 Jahre angegeben. Um diese Rate für Bayreuth zu berechnen, werden die 2,46 Grad durch 60 Jahre geteilt und mit 100 Jahren multipliziert. Das Ergebnis: Bayreuth erwärmte sich in den vergangenen 60 Jahren mit einer mittleren Erwärmungsrate von 4,1 Grad pro 100 Jahre – im Vergleich zu 1,6 Grad pro 100 Jahre im weltweiten Durchschnitt. Demnach erwärmt sich Bayreuth 2,6 Mal so schnell wie der Rest der Welt.

Erwärmung in ganz Deutschland ähnlich

"Wie Sie aber auch sehen, sind wir in Oberfranken damit nicht allein", schreibt Thomas weiter. "Auch der Standort Hohenpeißenberg in Oberbayern [...] zeigt dieselbe Erwärmungsrate in Grad Celsius pro 100 Jahre. Mein Kollege in Bamberg sieht ähnliche Zahlen." Auch Andreas Brömser vom Deutschen Wetterdienst (DWD) versichert dem #Faktenfuchs im Gespräch: Oberfranken unterscheide sich bezüglich seiner Erwärmung nicht wesentlich vom Rest Deutschlands.

Das wird auch auf der folgenden Deutschland-Karte deutlich. Dafür wurden die Durchschnittstemperaturen der beiden Referenzperioden 1961-1990 und 1991-2020 miteinander verglichen. Innerhalb von Deutschland unterscheidet sich die Erwärmung kaum. Besonders dunkle oder helle Flecken kommen laut DWD-Experte Brömser in den meisten Fällen dadurch zustande, dass der Deutsche Wetterdienst neue Messstationen eingerichtet oder alte verlegt hat. Die Berechnung der Werte sei zudem in gebirgigem Gelände schwieriger. Deshalb seien die Flecken im flachen Norddeutschland weniger stark ausgeprägt.