Gegenoffensive: Die letzte Chance für die Ukraine?

Russland-Ukraine: Eine Front von 1.200 Kilometern Länge

Der US-Verteidigungsexperte Brady Africk hat mithilfe von Satellitendaten die von Russland gebauten Verteidigungsanlagen auf einer Karte zusammengestellt. Die Front zwischen Russland und der Ukraine verläuft auf 1.200 Kilometern Länge.

Die von russischen Truppen besetzten ukrainischen Gebiete sind in etwa so groß wie Österreich und die Schweiz zusammen. Russland erwartet einen Durchbruch der ukrainischen Truppen auf wahrscheinlich nur fünf Kilometern Breite. Für die russische Armee und ihre Söldner ist es demnach sehr schwer, bei ihrer Vorhersage, wo die Ukraine ihre Gegenoffensive beginnen wird, richtig zu liegen.

Russland könne erstmal nur darauf bauen, die möglichen ukrainischen Vorstöße rechtzeitig abzufangen, damit die Ukrainer nicht so weit hinter die Front kommen könnten, also in von den Russen besetztes ukrainisches Gebiet. Dafür brauche Russland Reserven. Die hat es nach Ansicht von Expertinnen und Experten aber seit der Winteroffensive nicht mehr: "Die russischen Kräfte sind mittlerweile überdehnt. Die sind wieder mal durch lange Angriffstätigkeiten erschöpft und ausgedehnt," sagt Militärexperte Gressel.

Frieden durch Gegenoffensive?

Unabhängig davon, wie eine Gegenoffensive ablaufen wird, bleibt die Frage: Was dann? Ist dann der Krieg vorbei und es gibt Frieden? "Wenn die Offensive einigermaßen erfolgreich ist, dann bedeutet das nicht, dass Russland bereit wäre, an den Verhandlungstisch zu kommen." Das analysiert Osteuropaexperte Mangott. Dafür brauche es eine größere Niederlage Russlands. Mangott nennt in diesem Zusammenhang die Rückeroberung der Halbinsel Krim.

Das sei jedoch nur mit weiteren westlichen Waffenlieferungen möglich. In dieser Frage aber zeige sich der Westen nach Mangotts Auffassung gespalten: "Der Westen verwendet immer die Formel, dass die Ukraine unterstützt wird 'as long as it takes'. Aber dieses 'it' ist eben nicht genau definiert." Sagt Mangott.

Es bleibe für den Westen die Frage: Wie lange, wie weitreichend soll die Ukraine nach wie vor unterstützt werden?

Frieden ohne Gegenoffensive – ist das möglich?

Es gibt Stimmen, die der Ukraine weniger gute Chancen ausrechnen: Sollte eine Gegenoffensive kein klarer Erfolg sein, könnte das den Stimmen recht geben, die von Anfang an gesagt haben, die Ukraine könne militärisch nicht gegen Russland bestehen, der Westen verlängere mit Waffen das Leiden nur, es brauche jetzt Friedensverhandlungen.

Nico Lange, Verteidigungsexperte bei der Münchner Sicherheitskonferenz, sieht das im Interview mit BR24 kritisch: "Diese Position war falsch, ist falsch und wird auch weiter falsch sein, weil das Leiden und Sterben geht täglich vonstatten in den Gebieten, die temporär von Russland besetzt sind. Da wird gefoltert, da wird gemordet, da wird vergewaltigt."

Die Vorstellung, es gebe schnell Frieden, wenn die Ukraine die Kampfhandlungen jetzt einstellt oder einstellen müsste aufgrund mangelnder Unterstützung, sei "die ganze Zeit über völlig falsch" gewesen.

Gegenoffensive: die letzte Chance?

Lange bewertet die Gegenoffensive nicht als letzte Chance, sondern als Chance, Frontlinien, die sich seit Monaten kaum verändert haben, zu durchbrechen und "mehr Bewegung in diesen Krieg zu bringen". Die Ukraine brauche auch nach ihrem Vorstoß weiterhin "systematische Unterstützung".

Leslie Schübel, Expertin für Internationale Politik bei der Körber-Stiftung, sieht im Gespräch mit BR24 die Gegenoffensive ebenfalls nicht als letzte Chance, gleichzeitig könnte sie ein "Wendepunkt in diesem Krieg" sein.

Gressel spricht der Ukraine "gute Chancen auf größere Geländegewinne" zu, betont aber auch, dass die Erwartungshaltung an diese Offensive seitens der Ukraine in den letzten Monaten immer höher gestiegen sei.