Das Triell: Die wirtschafspolitischen Ideen der Kandidaten

Bürgerversicherung

Seit Jahren wird im Gesundheitssystem über eine Bürgerversicherung gestritten, also über die Frage, ob alle in ein System einzahlen, auch Selbständige und Beamte. Für Olaf Scholz ist das eine "Herzensangelegenheit", er möchte als Kanzler das voranbringen. Und damit stößt er bei der Kandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, auf große Zustimmung. Auch für sie ist das der richtige Weg, ein erster Schritt könnte sein, dass Privatversicherte einfacher in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln können.

CDU-Kandidat Laschet dagegen ist entschieden gegen eine Bürgerversicherung. Er ist der Ansicht, dass unser System gut funktioniere und man daran nichts ändern müsse.

Stabile Renten

Ähnlich sind die Argumente bei der Rentenversicherung. Olaf Scholz und Annalena Baerbock wollen auf Dauer ein Rentenniveau von 48 Prozent garantieren. Der derzeitige Finanzminister hält das auch für finanzierbar, auch ohne die Anhebung des Renteneintrittsalters. Man müsse dafür vor allem dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen Arbeit haben und damit auch Beiträge zahlen. Das ist auch das Anliegen der Kanzlerkandidatin, sie spricht sich außerdem für eine stärkere Zuwanderung von Fachkräften aus und eine Stärkung der Kinderbetreuung, damit mehr Frauen Vollzeit arbeiten können, wenn sie wollen.

Armin Laschet dagegen hält ein längerfristiges Rentenniveau von 48 Prozent für "nicht seriös". Er möchte ein neues Rentensystem entwerfen, und brachte auch die Generationenrente ins Spiel. Der Staat soll für Kinder ab der Geburt in eine Art Altersvorsorgefonds einzahlen.

Steuern und Finanzen

Nicht viel Zeit blieb am Ende des Triells für ein Thema, das traditionell wichtig ist im Wahlkampf: die Steuerpolitik. Und auch hier gab es wieder deutliche Unterschiede zwischen Armin Laschet auf der einen Seite und Olaf Scholz und Annalena Baerbock auf der anderen. Für die Union sind Steuererhöhungen in der aktuellen Lage der falsche Weg. Denn wenn die Wirtschaft floriere, dann nehme der Staat automatisch mehr Geld ein.

Olaf Scholz hielt dem entgegen, dass die Corona-Krise viel Geld gekostet hätte und es deshalb kein guter Zeitpunkt wäre, Steuern zu senken. Er hält es auch für ein Gerücht, dass Unternehmen, wenn sie nicht entlastet werden, das Land verlassen würden. Recht konkret war bei diesem Thema die Kanzlerkandidatin der Grünen. Sie möchte Einkommen über 100.000 Euro etwas stärker besteuern und dafür geringere Einkommen entlasten. Außerdem will sie eine Vermögenssteuer prüfen. Olaf Scholz möchte sie sogar einführen. Armin Laschet lehnt das vehement ab.