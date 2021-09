BR24live: Laschet greift Scholz beim Triell scharf an

20.33 Uhr: Scholz verteidigt sich

"Man sieht, wie Dinge verdreht werden", schimpft Scholz. "Es hat keine Durchsuchung gegeben beim Bundesministerium der Finanzen." Laschet erwecke absichtlich einen falschen Eindruck, so der Finanzminister. "Sie packen noch ein paar andere Unwahrheiten dazu."

20.30 Uhr: Laschet attackiert Scholz

Die Razzia im Finanzministerium nimmt Laschet zum Anlass, um seinen SPD-Kontrahenten Scholz zu attackieren. Dabei erzählt er auch die Wirecard- und Cum-Ex-Skandale auf, bei denen Scholz' Behörde versagt habe.

20.28 Uhr: Scholz verteidigt sich nach Razzia

Angesprochen auf die Razzia im Finanzministeriums spricht Scholz in Bezug auf die betroffene FIU vom "Aufbau und Modernisierungsprozess einer ganz kleinen Behörde - eine ganz beeindruckende Leistung." Laschet attackiert ihn anschließend.

20.25 Uhr: Laschet warnt vor Rot-Rot-Grün

Laschet erklärt, dass Scholz eine Koalition mit Grünen und Linken eingehen würde: "Wenn es eine rechnerische Mehrheit gibt, werden Sie eine Koalition mit den Linken machen."

20.22 Uhr: Scholz wiederholt Bedingungen für Koalition

Auf die Frage nach einer möglichen Koalition mit der Linken erklärte Scholz: "Wer in Deutschland regieren will, muss klare Positionen haben. Er muss klar sagen, dass die NATO unverzichtbar ist." Dazu gehöre auch, Entscheidungen zu treffen, dass deutsche Soldaten in anderen Ländern im Rahmen eines EU-Mandats tätig sind.

20.18 Uhr: Baerbock vermeidet Aussage zur Wunschkoalition

Grünen-Kandidaten Baerbock vermeidet eine Antwort zu möglichen Koalition nach der Wahl. Es brauche eine "wirkliche Veränderung", sie kämpfe dafür, dass das unter "grüner Führung" passiere. Gespräche mit den Linken schließt sie nicht aus, auch wenn es außen- wie innenpolitisch große Unterschiede gebe.

20.17 Uhr: Laschet: Keine Koalition mit AfD und Linke

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat beim TV-Triell von ARD und ZDF eine Koalition mit AfD und Linken ausgeschlossen. Auf die Frage, ob die Union auch Juniorpartner unter der SPD werden würde, antwortet er nicht. Jetzt werde gekämpft, sagt er.

20.15 Uhr: Das Triell beginnt

Die Moderatoren Maybrit Illner und Oliver Köhr stellen die Kandidaten vor.

Vor dem Start des TV-Triells

20.10 Uhr: Wird Razzia im Finanzministerium ein Thema?

SPD-Kanzlerkandidat Scholz steht nach einer Razzia im Finanzministerium im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die Zoll-Spezialeinheit FIU unter Druck. Grüne, FDP und Linke beantragen eine Sondersitzung des Finanzausschusses. Scholz hatte sich am Donnerstag nach den Durchsuchungen der Staatsanwaltschaft Osnabrück verstimmt gezeigt. Die Fragen hätte man schriftlich stellen können, sagte Scholz.

20.05 Uhr: Söder erhöhte Druck

CSU-Parteichef Markus Söder setzt auf das Triell, damit die Union noch mal in die Offensive kommt: "Wenn es noch eine Chance gibt, den Trend zu brechen, dann an diesem Wochenende", erklärte Söder unter der Woche.

20.00 Uhr: Offene Flanke Rot-Rot-Grün?

Schon beim ersten TV-Triell attackierte Laschet seinen SPD-Kontrahenten Scholz dafür, dass dieser eine Koalition mit den Grünen und Linken nicht kategorisch ausschließt. Auf dem CSU-Parteitag wiederholte er diesen Vorwurf. Eine Regierungsbeteiligung der Linken sei gefährlich für Deutschland, betonte Laschet. Auch heute dürfte das Thema wieder zur Sprache kommen.

19.50 Uhr: Baerbock wird auf Klimapolitik setzen

Grünen-Spitzenkandidatin Annalena Baerbock scheint ihre Schwächephase hinter sich gelassen zu haben. Der geschönte Lebenslauf und die Plagiatsvorwürfe in ihrem Buch hatten ihren anfänglichen Höhenflug im Frühjahr jäh beendet. Nun hat sie sich zurück gekämpft und zeigt sich gewohnt angriffslustig. Sie dürfte heute Abend versuchen, als Herausforderin ihre beiden Kontrahenten vor allem bei der Klimapolitik zu stellen.

19.45 Uhr: Laschet stellt Sofortprogramm für Kanzlerschaft vor

Um Schwung in seinen Wahlkampf zu bekommen, will Laschet am Montag ein Sofortprogramm mit Maßnahmen vorstellen, die er bei einem Einzug ins Kanzleramt nach der Bundestagswahl rasch umsetzen will. Der CDU-Vorsitzende will das Programm zuvor in den Sitzungen der Führungsspitze seiner Partei vorstellen.

19.40 Uhr: Ärger wegen Laschet-Satz

Für Ärger sorgt immer noch ein Satz aus Laschets Rede auf dem CSU-Parteitag. Der Unions-Kanzlerkandidat erklärte: "In all den Entscheidungen der Nachkriegsgeschichte standen Sozialdemokraten immer auf der falschen Seite - in der Wirtschafts- und Finanzpolitik." In die Kritik steig nun auch SPD-Chef Norbert Walter-Borjans ein, der Laschet eine Grenzüberschreitung vorwirft. "Eine so geschichtsvergessene Entgleisung fällt auf ihren Verursacher zurück", sagte Walter-Borjans.

19.35 Uhr: Unterstützung durch CSU

Laschet steht wegen der historisch schlechten Umfragewerte für die Union auch intern immens unter Druck. Beim CSU-Parteitag hatte der CDU-Chef am Samstag in Nürnberg aber nach einer kämpferischen Rede langen Beifall und viel Unterstützung erhalten.

19.30 Uhr: Schlechte Umfrage-Werte für die Union

SPD-Kanzlerkandidat geht als Führender in den Umfragen in das TV-Duell von ARD und ZDF: Im letzten DeutschlandTrend kam die Union nur noch auf 20 Prozent, die Sozialdemokraten dagegen auf 25. Im jüngsten BayernTrend stürzte auch die CSU auf unter 30 Prozent im Freistaat. Auch bei der Direktwahl liegt Scholz deutlich vor seinen Kontrahenten. Unions-Kanzlerkandidat Laschet muss dementsprechend heute liefern, wenn er den Abstand wieder verkürzen will.