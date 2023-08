Ökonomen: Kurzfristige Lösungen helfen der Konjunktur nicht

Aufwind nach drei krisengeplagten Jahren? Die Juli-Prognose des Internationalen Währungsfonds IWF sagt für Deutschland 2023 ein negatives Wirtschaftswachstum voraus, hat gar die Prognose von April weiter nach unten korrigiert. Im neuen Wachstumsausblick des IWF ist die deutsche Volkswirtschaft unter den 22 untersuchten Staaten und Regionen die einzige, in der das Bruttoinlandsprodukt 2023 sinken soll – um 0,3 Prozent.

Doch den Grund dafür in der aktuellen Politik zu suchen, greift deutlich zu kurz, so das Fazit dreier Wirtschaftsexperten im neuen "Possoch klärt"-Video (Video oben, Link unten). Das eigentliche Problem der deutschen Wirtschaft sei durch schnelle und kurzfristige Lösungen nicht zu beheben. Es gelte, strukturelle Veränderungen anzustreben.

Die Abhängigkeit Deutschlands nach dem Ende der russischen Gaslieferungen hat hierzulande zu einer Energiekrise geführt. Ein Problem für das Industrieland Deutschland, in dem die Automobil-, die Maschinenbau-, Chemie- und Elektroindustrie besonders energieintensiv sind.

Energiewende: Doppelte Herausforderung für Industrie

Die großen Industrien in Deutschland stehen somit gleich vor einer doppelten Herausforderung: Einerseits müssen sie derzeit die hohen Energiepreise schultern, andererseits ihre Produktion auf klimaneutrale Energieträger umstellen, wenn sie vermeiden wollen, erneut in ein Energie-Abhängigkeitsverhältnis zu rutschen. Die Politik müsse Rahmenbedingungen schaffen, die nicht zu Hürden für die Wirtschaft werden, meinen die Ökonomen.

Neben der Energiewende nennt die Wirtschaftsweise Veronika Grimm auch den Bürokratieabbau sowie die Digitalisierung der Verwaltung als wichtige Stellschrauben, macht aber auch deutlich: "All diese Maßnahmen haben gemein, dass sie nicht sofort entlasten, sondern die zukünftigen Rahmenbedingungen verbessern und damit auch die Erwartungen, die ein Unternehmen hat, das in Deutschland dann investieren möchte." Denn kein Unternehmen würde jetzt in Deutschland investieren, wenn es nur kurzfristige Hilfsmittel gebe. Wichtiger für diese Entscheidung seien langfristig attraktive Standortbedingungen, so Grimm im BR24-Interview.

Industriestrompreis: Wichtige Subvention oder kurzfristige Scheinlösung?

Wirtschaftsverbände, wie etwa der Verband der Chemischen Industrie, fordern seit langem einen Industriestrompreis, also einen niedrigeren Strompreis für die Industrie. Veronika Grimm sieht darin aber die Gefahr eines zu kurzfristigen Wachstums, "ohne das langfristige Problem hoher Energiekosten tatsächlich konsequent anzugehen." Das wichtigste, sagt Grimm, sei es, "jetzt eben keine kleinteiligen, kurzfristigen Maßnahmen aufzusetzen, sondern langfristige strukturelle Maßnahmen."

Die Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Kemfert wird in ihrer Kritik am Industriestrompreis noch deutlicher: "Er ist ökologisch und ökonomisch falsch, enorm teuer, zementiert eher vergangene Geschäftsmodelle, wirkt nicht dazu, dass man mehr Energie einspart, ist auch noch ungerecht und führt eben dazu, dass wir gerade die alten Geschäftsmodelle noch weiter zementieren." Von diesen sollte Deutschland laut Kemfert jedoch wegkommen.

Im Video: Rezession, Inflation, Wirtschaftskrise: Steht Deutschland vor dem Abstieg? Possoch klärt!