Habeck legt Milliarden-Konzept für Industriestrompreis vor

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will angesichts der gestiegenen Energiekosten mit einem verbilligten "Brückenstrompreis" für energieintensive Industriezweige deren Wettbewerbsfähigkeit steigern. Betriebe der Grundstoffindustrie etwa aus der Stahl- oder der Chemie Branche sollten nicht mehr als sechs Cent pro Kilowattstunde zahlen, heißt es in einem heute veröffentlichten Konzept des Ministeriums.

Subventionierter Strom für "klar definierte" Betriebe

"Die deutsche Industrie hat sich auf den Weg gemacht und ist bereits dabei, ihre Prozesse umzustellen, die es für eine klimaneutrale Produktion weltweit braucht", so Habeck. "Auf diesem Weg müssen wir unterstützen, denn dieser Weg sichert uns auch in Zukunft einen starken wettbewerbsfähigen Standort mit nachhaltigen Arbeitsplätzen", erklärte er.

Langfristig solle die Industrie von günstigem Strom aus erneuerbaren Energien profitieren, heißt es in dem Papier aus Habecks Ministerium. Die dafür nötigen Maßnahmen bräuchten aber Zeit. Deswegen solle es in einer Zwischenphase bis 2030 einen "Brückenstrompreis" von sechs Cent pro Kilowattstunde für einen "klar definierten" Empfängerkreis geben, dieser Spezialpreis müsse aus öffentlichen Mitteln finanziert werden.

Brücken-Tarif soll den Staat bis zu 30 Milliarden kosten

Profitieren würden Firmen im internationalen Wettbewerb, so das Konzept, der vergünstigte Tarif gelte für 80 Prozent des Basisverbrauchs entsprechender Betriebe. Spätestens 2030 solle das Brücken-Modell wieder auslaufen. Die Kosten für den Staat lägen nach heutigen Strompreisen lägen bis dahin bei 25 bis 30 Milliarden Euro und sollten aus dem Wirtschaftsstabilierungsfonds bezahlt werden, so das Wirtschaftsministerium.

"Deutschlands Wohlstand basiert auch auf seiner starken industriellen Basis und wir brauchen diese starke Basis auch in Zukunft", erklärte Habeck zu den nicht unbeträchtlichen Kosten: "Daher müssen wir jetzt die richtigen Weichen stellen."

Habeck will den Unternehmen "nichts schenken"

Die Pläne schließen an die aktuelle Strompreisbremse an, die bis Frühjahr 2024 befristet ist. Sie sieht einen Preis von sieben Cent für einen Basisverbrauch vor. Allerdings ist diese an zahlreiche Bedingungen wie Gewinnrückgang oder Dividenden- und Boni-Verbot geknüpft, so dass kaum ein Großunternehmen sie in Anspruch genommen hat.

Diese Bedingungen werden im neuen Konzept nicht mehr genannt, die Tariftreue des Unternehmens, eine Standortgarantie und Pläne zur grünen Transformation sollen aber auch hier als Voraussetzung. gelten. "Den Unternehmen wird nichts geschenkt, sie werden auf ihrem Weg unterstützt, wenn sie ihn konsequent gehen", sagte Habeck.

Habeck versicherte zudem, dass es für die Firmen weiter einen Anreiz geben werde, möglichst günstig Energie einzukaufen. Kosten über sechs Cent sollen den Betrieben ausgeglichen werden, die Basis soll aber der Strompreis an der Börse sein und nicht die jeweiligen Verträge der Firmen.

Günstiger Strom aus erneuerbaren Quellen als Zielvorstellung

Abgelöst werden soll das "Brücken"-Konzept laut Habeck ab 2030 von einem sogenannten "Transformationspreis", der an den Ausbau der Erneuerbaren Energien anknüpft. Firmen sollen dann von den gesunkenen Produktionskosten von Wind- oder Solarstrom profitieren und direkt Verträge mit den Betreibern abschließen.

"Der massive Ausbau von Erneuerbaren Energien wird mit klugen Instrumenten für den direkten Zugang der Industrie zu billigem grünem Strom gekoppelt", sagte Habeck. Dies werde aber noch dauern, daher brauche man jetzt den staatlich verbilligten "Brückenstrompreis".

Widerstand aus dem Finanzministerium

Widerstand gegen Habecks Projekt kommt erwartungsgemäß aus dem FDP-geführten Bundesfinanzministerium. Finanzminister Christian Lindner hatte schon zuvor erklärt, dass er für einen subventionierten Industriestrompreis keinen Spielraum in seinem Haushalt sehe. Eine Finanzierung aus dem Wirtschaftsstabilierungsfonds (WSF), wie sie Habeck jetzt vorschwebt, lehnte er ab: Der Fonds sei für Krisenzeiten gedacht.

"Für dieses Vorhaben stehen keine Finanzmittel zur Verfügung", sagte auch jetzt eine Sprecherin des Finanzministeriums in Berlin. Auch eine Umwidmung der Mittel im Krisenfonds WSF sei aus Sicht von Finanzminister Christian Lindner verfassungsrechtlich nicht möglich. Aus dem Wirtschaftsministerium heiß es dazu, um den WSF zu nutzen, seien sicherlich Änderungen nötig, die man jetzt aber genau prüfen wolle.

Ein "Daumen hoch" von der Chemie-Industrie

Aus der Industrie bekommt Wirtschaftsminister Habeck hingegen ganz überwiegend Zuspruch für seine Pläne. "Daumen hoch. Das ist für unsere Industrie ein wichtiges Signal", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Verbands der Chemischen Industrie (VCI), Wolfgang Große Entrup. Der gedeckelte Preis müsse nun "schnell und unbürokratisch" kommen.

Die Chemieindustrie kritisierte allerdings, dass der ermäßigte Strompreis dem Mittelstand "weitgehend" nicht zugute komme. "Das darf nicht sein. Sie leiden ebenfalls stark unter den hohen Energiepreisen und wachsenden Standortproblemen." Hier müsse die Bundesregierung noch nachbessern.

Skeptisch äußerte sich die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) zu den Vorschlägen. Nötig sei ein "gut austariertes Gesamtkonzept und kein Schnellschuss", sagte DIHK-Präsident Peter Adrian dem "Handelsblatt". Dazu sei das Thema zu "ernst".

Der DGB drängt auf rasche Umsetzung

Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) lobte die Pläne. "Wir brauchen jetzt schnell planungssichere Energiepreise, um wesentliche Industrien in Deutschland zu halten", erklärte die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi. Die Höhe der Deckelung von sechs Cent für 80 Prozent des Bedarfs sei "angemessen und ausgewogen" und die Finanzierung durch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds "sinnvoll".

Die Industriegewerkschaft IGBCE begrüßte den geplanten Industriestrompreis als "klares Signal der Standortstärkung". Deutschland habe mittlerweile den Anschluss an andere Industrienationen verloren. Das Land könne sich aber einen "Exodus der energieintensiven Branchen" nicht leisten.

Druck für eine Brücken-Lösung wurde immer stärker

Der Druck von SPD und Grünen in Richtung eines Industriestrom-Tarifs war zuletzt immer stärker geworden. Der SPD-Co-Vorsitzende Lars Klingbeil drängte am Mittwoch auf die zügige Einführung einer solchen Regelung, wie sie Habeck Ende April angekündigt hatte. "Der Industriestrompreis muss innerhalb der nächsten zwölf Monate kommen", sagte Klingbeil im BR. Eine starke Industrie sei im Interesse aller. Wenn große Industrieunternehmen ihre Standorte verlagerten oder um ihre Existenz fürchten müssten, verliere das Land insgesamt.

Es gehe dabei nicht darum, die Unternehmen mit Steuergeld dauerhaft zu subventionieren, erklärte Klingbeil. Eine Phase von zehn bis 15 Jahren müsse jedoch überbrückt werden. "Am Ende kommt es wieder dem Steuerzahler zugute, wenn wir hier starke Industrie haben, die auch Steuern hier bezahlt", erklärte er.

Der Kanzler will "gucken, was man justieren kann"

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) allerdings hatte sich bis zuletzt skeptisch geäußert und zeigte wenig Enthusiasmus für einen Brücken-Preis. Billiger Strom sei wichtig, es sei aber auf Dauer nicht möglich, "alles, was an normaler wirtschaftlicher Tätigkeit stattfindet, zu subventionieren", sagte Scholz auf einer Kundgebung zum 1. Mai. Priorität habe die günstige Produktion von Strom, betonte Scholz: "Und dann kann man gucken, was man vielleicht für die Übergangsphase justieren kann. Aber ich bin dafür, dass wir das erstmal genau angucken."

Mit Informationen von DPA und REUTERS