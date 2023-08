Populismus: "Volksparteien mit Repräsentationslücke"

Erfolgreicher Populismus färbt auf andere Parteien ab

BR24: Gewöhnen wir uns an Populismus?

Adorf: Populisten leben davon, die gesellschaftliche Polarisierung zu verstärken, einen Keil in die Gesellschaft zu treiben. Ansichten, Argumente oder Kommentare, die vielleicht vor Jahren noch inakzeptabel waren, werden verbreitet und finden dann auch eine größere Anerkennung oder werden zu einer gewissen Normalität.

Wir haben das auch in den Vereinigten Staaten gesehen. Dass Donald Trump versucht, die Wahl nicht anzuerkennen, wurde dann zu einem gewissen Vorbild für andere Mitglieder der Republikanischen Partei, die danach auch angefangen haben, Wahlergebnisse infrage zu stellen. Generell bei der republikanischen Wählerschaft in den USA sehen wir, dass Joe Biden weiterhin als illegitimer Präsident gesehen wird.

Das heißt, populistische Parteien sind schon in der Lage, die Diskussion in eine gewisse Bahn zu lenken. Und die Frage ist dann eben immer: Wie reagieren andere Parteien darauf? Übernehmen sie die Positionen der Populisten? Normalisieren sie damit diese Positionen? Oder argumentieren sie eher für ihre klassischen Positionen, für die Beibehaltung einer offenen Gesellschaft, für die Beibehaltung von vielleicht eher liberalen Einwanderungsregeln? Wir sehen schon, dass Populisten durch ihre dauerhaften Erfolge dazu beitragen, dass sich natürlich auch andere Parteien im Parteiensystem adjustieren und gewisse Narrative übernehmen.

"Repräsentationslücken stärken populistische Parteien"

BR24: Warum werden Populisten an die Macht gewählt?

Adorf: Wir sehen eine gewisse Konvergenz der Volksparteien bei verschiedenen Themen, insbesondere bei wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen. Das heißt, dort sind zumeist die sozialdemokratischen und die konservativen Parteien nicht nur in Deutschland aufeinander zugegangen. All das hat zwei Dinge zur Folge gehabt: Erstmal hat es die Aufmerksamkeit gerade auf gesellschaftspolitische Themen gelenkt. Wenn bei wirtschaftspolitischen Themen die Differenzen geringer sind, dann finden die Diskussion eben in anderen Ebenen oder anderen Bereichen statt.

Und das ist ein Themenbereich, bei dem Rechtspopulisten traditionell stärker sind. Dazu kommt, dass die meisten Mitte-Rechts-Parteien auch bei diesen gesellschaftspolitischen Fragen Standpunkte aufgegeben haben. Das heißt, sie haben sich auch gemäßigt oder sind zur Mitte gegangen, und das hat dazu geführt, dass sich sogenannte Repräsentationslücken aufgetan haben, insbesondere beim Thema Migration.

Das heißt, es sind gewisse programmatische Positionen aufgegeben worden, die aber in der Bevölkerung weiterhin fortbestehen. Migration ist das Kernthema der Rechtspopulisten. Es ist ein Thema, bei dem sie auch gemeinhin als am kompetentesten gesehen werden. Das heißt, wenn Migration ganz oben auf der politischen Agenda steht, mit den damit verbundenen Themen wie Identität, das Selbstbild einer Nation, dann haben Populisten zumeist Erfolge.

"Es gibt keine Blaupausen"

BR24: Wäre die Union also konservativer und die SPD linker, gäbe es bei uns keinen Populismus?

Adorf: Wenn gewisse Felder wieder besetzt werden würden, könnte dies durchaus dazu beitragen. Wir sehen, dass beispielsweise in Österreich, als 2017 Sebastian Kurz die ÖVP nach rechts bewegt hat beim Thema Migration, dass die ÖVP zehn Prozentpunkte hinzugewinnen konnte, die FPÖ hat zehn Prozentpunkte verloren.

In Dänemark ist der interessante Fall, dass sich dort die Sozialdemokraten beim Thema Migration nach rechts bewegt haben und dort Wählerinnen und Wähler der Dänischen Volkspartei, der dortigen rechtspopulistischen Partei, für sich gewinnen konnten.

Also, eine stärkere Polarisierung zwischen den Volksparteien könnte ein gutes Mittel sein, um populistischen Parteien sowohl auf der Linken als auch auf der rechten Seite ein wenig den Sauerstoff zu entziehen. Aber man muss auch sagen: Es gibt keine wirklichen Blaupausen für den Erfolg oder für den Versuch, Populisten zu schwächen.

Man kann schon versuchen, Repräsentationslücken, die für populistische Erfolge verantwortlich sind, zu füllen. Aber das ist auch immer eine strategische Frage bei den Parteien: Wenn die CDU sich nach rechts bewegen und mehr Wähler in der Mitte verlieren, als rechts dazugewinnen würde, dann wird man natürlich so einen Kurs nicht umsetzen, wenn man das Gefühl hat, man wird dann schlussendlich schlechter dastehen.

Rechtspopulismus und Linkspopulismus – ein Unterschied?

BR24: Wie sieht das Verhältnis von Rechtspopulismus und Linkspopulismus aus, was sind da die Unterschiede?

Adorf: Bezüglich des Linkspopulismus ist der große Unterschied zum Rechtspopulismus die Interpretation des Volkes oder wie das Volk dargestellt wird. Da kann man schon sagen, dass der Linkspopulismus demokratisch etwas weniger problematisch ist. Man spricht auch in der Wissenschaft von einem inklusiven Populismus, das ist der linke Populismus, und einem exklusiven Populismus, also einem ausschließenden Populismus, das wäre der Rechtspopulismus.

Das heißt, Linkspopulisten interpretieren, wenn es um das Volk geht, eigentlich alle Teile der Bevölkerung. Bei Rechtspopulisten werden bestimmte Minderheiten nicht als Teil des Volks betrachtet. Das ist natürlich schon eine sehr problematische Sichtweise mit Blick auf die Demokratie, wenn man sagt: "Ihr seid nicht wirklich Teil des Volkes, ihr mögt vielleicht offiziell einen deutschen Pass haben, aber eure Ansichten zählen eigentlich nicht wirklich, weil ihr nicht einheimisch seid." Das ist das zentrale antidemokratische Element des Rechtspopulismus. Das sehen wir bei Linkspopulisten so nicht.

Man muss aber sagen, dass auch beispielsweise in Lateinamerika Linkspopulisten antidemokratische Schritte umgesetzt haben, wenn man an Hugo Chávez oder sein Nachfolger Maduro denkt. Der Grund dahinter ist die Grundlogik des Populismus. Das heißt, auch Linkspopulisten vertreten die Ansicht, sie seien die einzigen Vertreter des Volkes und sie kämpften gegen eine Elite. Das ist in diesem Fall dann hauptsächlich die Finanzelite oder eine internationale Elite wie die Vereinigten Staaten. Das heißt, man muss entsprechend der populistischen Logik dann auch alles Erdenkliche tun, um die Feinde des Volkes von der Macht fernzuhalten, sodass auch linkspopulistische Alleinregierungen durchaus keine gute Bilanz haben, wenn es um die Demokratiequalität geht.

"Woke" gegen "Anti-Woke"?

BR24: Man sagt: Die USA seien uns fünf bis zehn Jahre voraus, was gesellschaftliche Entwicklungen angeht. Werden wir in Deutschland dann auch in ein paar Jahren so einen ausgeprägten Kulturkampf erleben, "woke" gegen "anti-woke"?

Adorf: Ich glaube, was man in den USA ganz klar erkennen kann, ist auch diese zentrale Relevanz der sich verändernden Gesellschaft, der diverser werdenden Gesellschaft. Und das ist etwas, was die Wähler von Donald Trump angetrieben hat: Nicht unbedingt nur die Frage "woke" und Linksliberalismus, sondern es ist wirklich die Sorge darüber, wie der eigenen Status in der Gesellschaft ausschauen wird, wenn die Gesellschaft ethnisch erheblich diverser wird.

Das sind Entwicklungen, in denen mittel- und westeuropäische Staaten noch etwas weiter zurück sind. Aber ich glaube auch, dass das Thema Einwanderung, dass das Thema nationale Identität, so wie es jetzt in den USA schon eine zentrale Konfliktlinie darstellt zwischen den beiden Parteien, auch in Europa gesellschaftlich erheblich relevanter sein wird. Und das ist eigentlich für Rechtspopulisten von Vorteil, weil Migration ist ihr Kernthema. Es ist zu erwarten, dass sie dieses Thema weiterhin für sich nutzen können und es vielleicht sogar noch mit größerem Erfolg für sich nutzen können werden.

BR24: Danke für das Gespräch.