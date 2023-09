IAA-Bilanz: Elektrisch und chinesisch

Ein breites Angebot mit E-Rollern, E-Bikes und E-Autos hat die IAA Mobility präsentiert, sowohl auf dem Messegelände in Riem als auch in der Münchner Innenstadt. Dazu kamen knapp 100 Start-ups, die meisten mit Lösungen für die E-Mobilität. Das war ganz im Sinne der Veranstalterin und Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie VDA, Hildegard Müller: "Die IAA Mobility ist die Plattform für digitale Mobilität, aber auch für nachhaltige, dem Klimaschutz und der Schonung der Ressourcen verpflichtete Mobilität."

China auf dem "E-Vormarsch"

Aber was ist da dran? Experten wie der Mobilitätsforscher Andreas Knie sehen in den Ausstellungsstücken eher Greenwashing-Modelle als echte klimaschonende Innovationen: "Wenn man sieht, was die deutschen Hersteller in den letzten Jahren produziert haben, nämlich immer größere, schwerere und durstigere Autos, mit nicht sehr viel batterieelektrischen Anteilen, dann ist Greenwashing dringend nötig."

Anders ist die Lage in Fernost: Vor allem chinesische E-Autos prägten die Messe. Etwa 40 Prozent der Aussteller stammten aus Asien. Auffallend war dabei, welchen Vorsprung sie schon jetzt bei günstigeren E-Autos gegenüber ihren europäischen Kontrahenten aufgebaut haben. Automobil-Experte Ferdinand Dudenhöffer wundert das nicht: "Die Innovationen in der Batterie kommen aus China. Und bei allem, was Software betrifft, ist China deutlich weiter als Deutschland."

Insbesondere Deutschland habe sich zu lange auf das lukrative Verbrenner-Geschäft eingelassen, so Dudenhöffer: "Natürlich ist man, wenn man so eine Art Cashcow hat, also was hat, was wirklich gut läuft, vorsichtig mit Innovationen, mit Neuerungen. Und das ist schädlich." In China hingegen werde Industriepolitik mit Weitsicht über mehrere Jahrzehnte hinweg betrieben, wodurch die Autobauer nun über deutlich mehr Know-how verfügten. Der Vorsprung gelte allerdings nicht für die Zulieferer-Branche.