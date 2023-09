China: Die neue Macht am Autohimmel?

Grelle Lichter, schicke Autos und viel Bling-Bling: Der IAA-Stand des chinesischen Marktführers für Elektroautos, BYD, ist nach Augenmaß mindestens so groß wie der von Volkswagen. Auch andere Firmen aus der Volksrepublik China, wie etwa der Batteriehersteller CATL, demonstrieren Selbstbewusstsein. Und das ist hier die Währung. Denn bei der IAA in München ging es schon immer darum, aufzufallen. Auch, wenn die Messe inzwischen IAA Mobility heißt und die Veranstalter Wert darauf legen, eine Mobilitätsmesse im weiteren Sinne zu sein.

Chinas bestes Argument: Die Verkaufspreise

Laut einer aktuellen Studie der französischen Beraterfirma Inovev stammen schon acht Prozent aller in Europa verkauften Elektro-Autos aus China, Tendenz steigend. Und so könnte es weitergehen. BYD will Tesla in Deutschland bald mit sportlichen Limousinen zum Preis von 45.000 Euro angreifen. Ein attraktives Angebot, wie jeder weiß, der schon mal mit dem Gedanken an ein eigenes E-Auto geliebäugelt hat.

Aber zur Wahrheit gehört auch: Im Vergleich mit der Volksrepublik selbst ist das noch nicht einmal ein Kampfpreis. Denn dort würden Preise aufgerufen, "die sich für die Hersteller kaum noch lohnen", sagt der auf China spezialisierte Auto-Experte Jochen Siebert. Kostet ein E-Auto in China 32.000 Euro, hat der britische Automobil-Analyst Jato Dynamics verglichen, so wird dasselbe Modell in Europa für 56.000 Euro verkauft. Diese höheren Gewinnmargen dürften der Hauptgrund für China sein, den Verkauf von E-Autos in Europa voranzutreiben.

BYD verkauft schon in 15 europäischen Ländern

Bei der IAA Mobility ist die Präsenz aus Fernost deshalb so sichtbar wie noch nie zuvor. Und sie ist auch so begehrt wie nie zuvor. Am Pressetag war der Stand des Marktführers BYD aus Shenzhen überlaufen. Auch Firmenchef Wang Chuanfu erschien an seinem Messestand, er überließ das Reden aber seinen Managern – typisch für besonders hochrangige Funktionäre in China.

Immerhin stellte er sich mit seinen Spitzenleuten zum Foto auf, um gemeinsam mit ihnen die Faust zu recken und den Firmennamen zu rufen: "BYD – Build your dreams!" Mach Deine Träume wahr, heißt der Firmenname übersetzt. BYD existiert seit 1995 und baute anfangs Batterien. Längst aber ist das Unternehmen erfolgreich auf E-Autos umgestiegen.

Nach eigenen Angaben hatte es bis August 2023 schon fünf Millionen Stück gebaut – der Grund, warum jetzt BYD und nicht mehr Volkswagen der Autokonzern Nummer eins in China ist. Allerdings zählt BYD zu dieser Zahl auch Plug-In Hybride hinzu. Dennoch rückt BYD mit dieser Zahl immer näher an Tesla heran, die nach eigenen Angaben bereits im März 2023 vier Millionen reine E-Autos gebaut hatten.