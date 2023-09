Autoindustrie: China hat die Ideen, Deutschland die Technik

Vor vier Jahren organisierte der chinesische Verband für Wissenschaft und Technologie erstmals den World New Energy Vehicle Kongress. Seitdem haben Auto-Manager, Ingenieure und Politiker jährlich ihre Ideen zu E-Autos und anderen alternativen Antrieben ausgetauscht. Am Mittwoch und Donnerstag fand dieser Ideen-Kongress zum ersten Mal außerhalb Chinas statt. Und zwar auf der IAA Mobility in München.

Visionen zur Mobilität kommen aus China

Autobatterien als Kraftwerke, autonom fahrende Autos als Energiesparer – all das sind Visionen beim World New Energy Vehicle Kongress in München. Doch werden diese Visionen in Deutschland realisiert? Nein, bislang nicht. Die Einladung für den Ideen-Austausch stammt aus China. Genauer gesagt von Wan Gang, dem Gastgeber des Kongresses.

Kaum jemand hat so viel dazu beigetragen, dass China heute an der Spitze steht bei der E-Mobilität, wie er. Wan Gang ist Präsident des chinesischen Verbands für Wissenschaft und Technologie, war einst Wissenschaftsminister der Volksrepublik und hat in Deutschland Antriebstechnik studiert. Außerdem hat er über zehn Jahre bei Audi gearbeitet. Wan Gang hat ziemlich klare Vorstellungen von der Zukunft der E-Mobilität: "Weit mehr als 80 Prozent aller Recycling-Batterien in E-Autos können umgewandelt werden und als Energiespeicher genutzt werden."

In China sehe er eine sehr schnelle Entwicklung, dass das möglich ist. Die Vision von Wan Gang zu Ende gedacht: Ein Auto könne sogar zum Kraftwerk werden. Das war die Idee, die Jennifer Morgan, Staatssekretärin im Auswärtigen Amt für Klimafragen, an Wans Vision am meisten beeindruckte: "Es ist ein spannender Moment, wenn es eine Möglichkeit gibt, die Batterien von Autos als Speicher von erneuerbarer Energie zu nutzen", so Morgan gegenüber BR24. "Und dann ist das nicht nur für die eigene Mobilität, sondern man kann auch für die Gesellschaft was tun. Das wird eine bombastische, positive Entwicklung."

Dominanz Chinas bereitet einigen Europäern Sorgen

Die chinesische Vision weiter: Digital vernetzte E-Autos könnten sogar bei ausgefallenen Ampeln ihren Weg finden, Staus vermeiden und so Energie sparen. Dass in Europa Daten strenger geschützt sind als in China, das spielte beim Weltkongress der E-Mobilität keine große Rolle.

Diese Dominanz Chinas bereitet einigen Europäern auch Sorgen. Seit Jahren nehmen die Klagen westlicher Manager zu: über willkürliche Regeln in China, über protektionistische Industriepolitik und über die Sorge, ausgemustert zu werden, wenn die Volksrepublik ausländischen Input nicht mehr braucht.

Also – wirkliche Zusammenarbeit? Jennifer Morgan, deutsche Staatssekretärin für Klimafragen schätzt die Lage so ein: "Ich hoffe, dass die das meinen." Ob Zweifel bleiben, werde sich zeigen, so Morgan weiter: "Fairer Wettbewerb ist in Ordnung. Wir brauchen den, aber es muss fair sein. Wenn Länder fair zusammenarbeiten, dann kann das alles beschleunigen."