900 Klimaaktivisten gegen IAA im Münchner "Mobilitätswendecamp"

Das "Mobilitätswendecamp" der IAA-Gegner in München findet regen Zulauf. Schon zwei Mal hätte die Campfläche erweitert werden müssen, so eine Sprecherin des Camps am Freitag. Mira Klein von der Gruppe "SmashIAA" ist schon seit Dienstag vor Ort, um sich mit anderen Klimaaktivisten zu vernetzen und Workshops zu besuchen. Als Beispiel nennt sie Veranstaltungen zu "Lehren aus Lützerath", "IT-Sicherheit für Aktivistinnen und Aktivisten" oder die Diskussionen mit Beschäftigten bei Daimler-Benz oder dem Münchner Verkehrsverbund.

Autofreie Innenstädte und kostenlosen ÖPNV

Die Aktivistinnen und Aktivisten, die sich als "Teil der globalen Klimagerechtigkeitsbewegung" verstehen, fordern unter anderem, die Automobilmesse abzuschaffen. "Das Propaganda-Event des Autokapitals zu verhindern, möglichst gemeinsam mit den Beschäftigten", nennt Mira Klein als Anliegen der Bewegung. Außerdem fordern die Aktivistinnen unter dem Motto "ÖPNV für lau statt Greenwashing-Schau", dass Innenstädte autofrei gestaltet und der öffentliche Nahverkehr kostenlos angeboten wird.

Letzte Generation nicht Teil des Camps

Die Gruppe der "Letzten Generation" ist nicht offiziell Teil des Camps. Es gebe unterschiedliche Auffassungen, was Protestmittel und Ziele angehe. Mira Klein von "SmashIAA" betont, dass unterschiedliche Aktionsformen zwar wichtig für ihr Anliegen wären – dass ihr die Forderungen der "Letzten Generation", beispielsweise ein Tempolimit oder das 9-Euro-Ticket, allerdings nicht weit genug gehen würden. "Das ist zu viel Reform und zu wenig Systemkritik", sagt sie. Außerdem träfen die Aktionen die Falschen, etwa Menschen auf dem Weg zur Arbeit.