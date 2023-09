14-Jähriger erschossen - Haftbefehl gegen Mitschüler

Nachdem ein 14-Jähriger in Lohr am Main tot aufgefunden wurde, ist die Polizei schnell von einem Tötungsdelikt ausgegangen. Inzwischen hat der Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen einen weiteren 14-Jährigen erlassen – wegen Mordverdachts.

Der Tatverdächtige ist mit seinen 14 Jahren strafmündig und befindet sich in Untersuchungshaft. Die Obduktion hat ergeben, dass der 14-jährige Jugendliche durch einem Schuss getötet wurde. Beide sollen die 8. Klasse der Mittelschule besucht haben.

Polizei stellt Schusswaffe sicher

Die Polizei hat eine Schusswaffe in der Wohnung des Tatverdächtigen sichergestellt. Zuvor hatte sich der mutmaßliche Schütze beim Ermittlungsrichter geäußert und das Versteck der Tatwaffe genannt. Wie der Jugendliche in den Besitz der Waffe kommen konnte, ist noch unklar. Auch zum Motiv oder zu weiteren Hintergründen ist noch nichts bekannt.

Bislang gibt es laut Polizei außerdem keine Hinweise auf weitere Tatbeteiligte. Spekulationen zu Streitigkeiten um Geld oder Drogen konnte Polizeisprecher Enrico Ball nicht bestätigen. "Es ist für die Familie natürlich eine unwahrscheinlich belastende Situation", sagte er am Samstagnachmittag in Lohr am Main.

Tatort erneut durchsucht

Bevor die Polizei die neuen Details bekannt gegeben hat, sperrten Einsatzkräfte des Bayerischen Landeskriminalamts den Tatort nochmals ab und durchsuchten ihn mit Suchhunden nach Patronen-Hülsen. Der Tatort liegt in einer kleinen Parkanlage wenige Meter hinter dem Schulzentrum, an dem sich ein Gymnasium und eine Mittelschule befinden.

Bereits in der Nacht hat die Polizei den Tatort freigegeben. Er war am Morgen frei begehbar. Dort befanden sich einzelne zerbrochene Glasflaschen. Passanten vor Ort berichteten, dass sich in dem kleinen Waldstück gelegentlich Jugendliche treffen würden.

15-Jähriger informierte Polizei

Die Polizei hatte am Freitagnachmittag durch einen 15-Jährigen von dem Vorfall erfahren. Er sei gegen 16.30 Uhr in die Polizeiinspektion in Lohr gekommen und habe mitgeteilt, dass ein Freund von ihm einen Jugendlichen auf dem Gelände des Schulzentrums getötet habe.

Eine Polizeistreife habe den leblosen Jugendlichen daraufhin auf einer kleinen Grünanlage neben der Schule gefunden. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Kurz darauf nahm die Polizei den dringend tatverdächtigen Teenager fest.

Trauer in Lohr am Main

Die Betroffenheit in Lohr am Main ist deutlich zu spüren. Hinter dem Schulzentrum haben Passanten heute Kerzen und Blumen niedergelegt. Eine Gruppe Jugendlicher hat auf ihren Bekannten angestoßen, mit Tränen in den Augen. Tief betroffen ist auch Mario Paul, der Bürgermeister von Lohr am Main. Seine Gedanken seien bei den Eltern, Geschwistern und Freunden des Jugendlichen. "Ich bin fassungslos und so geht es auch den Lohrer Bürgern. Ganz wichtig ist jetzt, allen Betroffenen beizustehen und Mitgefühl zu zeigen."

Am Sonntag soll es in der Stadtpfarrkirche ein Angebot zum Gespräch und zur Trauer geben. Seelsorger verschiedener Religionsgemeinschaften bieten dort die Möglichkeit zum Gespräch an.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version des Textes wurde angegeben, dass ein weiterer 14-Jähriger sich bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt habe, dass einer seiner Freunde einen Jugendlichen auf dem Gelände des Schulzentrums getötet habe. Dieser ist laut Polizei jedoch nicht 14, sondern 15 Jahre alt. Wir haben die Passage korrigiert.