PS-Show und Proteste: Ausblick auf die IAA Mobility

Eine Messe findet normalerweise auf dem Messegelände statt. Nicht so die IAA Mobility. Schon zum zweiten Mal nach 2021 belegt sie auch zentrale Plätze in der Münchner Innenstadt und weite Teile der Ludwigstraße. Der "Open Space" soll ab kommendem Dienstag (5. September) das breite Publikum mit interaktiven und unterhaltsamen Elementen ansprechen, wie es heißt.

Mobilität soll klimafreundlich präsentiert werden

Damit wollen die Veranstalter Mobilität klimafreundlich und zukunftsgerichtet präsentieren. Da gibt es dann Events für Kinder ebenso wie Diskussionsrunden über Elektroautos oder neue Mobilitätsformen. Der Zugang dazu ist kostenfrei. Dort werden auch mehr als 150 Testfahrzeuge für Fahrten in Begleitung zur Verfügung stehen, unter anderem Elektro- und Hybridmodelle von Mercedes, BMW und Porsche, aber auch von Polestar oder BYD. Zudem gibt es auf dem Königsplatz Gratis-Konzerte. Allerdings ist die Besucherzahl begrenzt, so dass Tickets über die Website oder die App gebucht werden müssen

Fahrräder als fester Bestandteil

Fahrräder, Elektrobikes und Lastenräder waren schon vor zwei Jahren ein Bestandteil der IAA Mobility. Und der Boom der Räder hält an. Dieses Mal können die Räder an verschiedenen Stellen getestet werden. Dazu führen unter anderem zwei beschilderte Routen durch den Englischen Garten. Daneben präsentieren weitere Anbieter von "Micromobilität" ihre Produkte. Das sind kleine elektrisch betriebene Lastentransporter für den innerstädtischen Verkehr.

Mobilitätskongress auf der Messe

Der "IAA Summit" findet vom 5. bis 8. September auf dem Messegelände statt. Er ist kostenpflichtig und richtet sich an das Fachpublikum. Es gibt laut Veranstalter 200 Diskussionen, Bühnen-Interviews und Keynotes. Mehr als 500 Beteiligte aus Industrie, Politik und Gesellschaft diskutierten die drängendsten Fragen zur urbanen und ländlichen Mobilität. Darunter sind auch etliche der wichtigsten Automanager.

Außerdem werden zum Beispiel Bahnchef Richard Lutz, Lufthansa-Chef Carsten Spohr und Sandra Wolf, die Chefin des Fahrradherstellers Riese und Müller mit der Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie Hildegard Müller diskutieren. Und im Anschluss hält die Oscar-Preisträgerin und Aktivistin Natalie Portman die Keynote. Am Dienstag wird die IAA auf dem Messegelände dann mit Bundeskanzler Olaf Scholz offiziell eröffnet.

Schwierige Lage der deutschen Autoindustrie

Organisiert wird die IAA Mobility vom Verband der deutschen Automobilindustrie (VDA). Dessen Präsidentin Hildegard Müller preist die Messe als führende Plattform für Mobilität, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Zu diskutieren haben die Gäste genug.

Die Autoindustrie in Deutschland ist nach Jahrzehnten des Höhenflugs in Turbulenzen. Zwar machen die deutschen Autobauer Gewinne und haben ihre Ziele für diese Jahr erhöht. Doch macht ihnen die Transformation hin zur Elektromobilität und mehr Digitalisierung zu schaffen. Beim "Computer auf Rädern" haben momentan die chinesischen Hersteller die Nase vorn. In China verlor VW vor kurzem nach Jahrzehnten die Marktführerschaft an den chinesischen Hersteller BYD. Und die chinesischen Autobauer drängen mit Macht nach Europa. Sie werden erstmals ihren eigenen Elektromobilitätskongress auf der IAA Mobility in München abhalten. Experten sehen darin einen Beweis für die Leistungsfähigkeit der chinesischen Autoindustrie.

Hemmnisse für Elektroautos

Von Aufbruchstimmung ist hierzulande wenig zu spüren. In Folge der Inflation und hoher Energiepreise laufen die Autoindustrie und vor allem die vielen mittelständischen Zulieferbetriebe mit angezogener Handbremse. Zudem ringen sie auch für die Bereiche Digitalisierung und autonomes Fahren um Fachkräfte.

VDA-Chefin Müller hat zudem mehrfach den zügigen Ausbau der Elektro-Ladeinfrastruktur in Deutschland angemahnt. Das Vertrauen der Menschen in die E-Mobilität hänge in hohem Maß auch davon ab, dass sie überall und zu jeder Zeit laden können. Deshalb brauche es nicht nur mehr Ladesäulen, sondern auch entsprechend ausgebauter Stromnetze. Außerdem müsse regelmäßig überprüft werden, ob einmal gesetzte Ziele erreicht werden. Dies gelte auch bei Vorgaben durch die EU.

E-Autos werden teurer

Doch die Aussichten für Elektromobilität in Deutschland könnten eher noch schwieriger werden. Erst vor kurzem hatte das Duisburger CAR-Institut ermittelt, dass es einen Preisschock bei den Elektroautos geben werde. Ab 2024 werden nämlich die Kaufprämien, die sogenannte Umweltprämie, von 4.500 auf 3.000 Euro gekürzt. Wegen der langen Lieferfristen hätten die deutschen Hersteller diese Subvention bereits in ihre Angebote eingerechnet, so dass die neuen Elektroautos teurer werden. Kaufanreize gebe es im Moment eher für Verbrenner. Dort seien die Rabatte zuletzt auf knapp 18 Prozent gestiegen.

Proteste und Straßenblockaden angekündigt

Wie schon vor zwei Jahren wird die IAA Mobility in München auch in diesem Jahr von Demonstrationen begleitet. Manche sind offiziell angekündigt. So findet ein offizielles Camp des politisch linken Spektrums im Luitpoldpark statt. Dort gibt es die ganze Woche über Diskussionsveranstaltungen. Die "Letzte Generation" oder "Fridays for Future" hatten das Angebot der Veranstalter der IAA Mobility ausgeschlagen, einen Infostand zu errichten, weil sie sich von den Veranstaltern nicht vereinnahmen lassen wollten.

Die "Letzte Generation" will ihre Straßenblockaden fortsetzen. Damit die IAA Mobility aber trotzdem ungestört stattfindet, sind 4.500 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, wie der bayerische Innenminister Joachim Herrmann ankündigte. Am Tag der Eröffnung der IAA vor zwei Jahren hatten sich Aktivisten von Autobahnbrücken abgeseilt. Das soll durch mehr Überwachung verhindert werden.