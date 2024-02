Lufthansa-Streik: Was auf Passagiere zukommt

Ab 4 Uhr morgens streikt das Bodenpersonal der Lufthansa am Dienstag an den Standorten München, Frankfurt am Main, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart. Es drohen Flugausfälle und lange Verzögerungen. Die Lufthansa hat einen Sonderflugplan veröffentlicht. Insgesamt seien 100.000 Fluggäste betroffen. Das Unternehmen geht davon aus, dass nur etwa 10 bis 20 Prozent der Flüge während des Streiks durchgeführt werden können.

Die Lufthansa warnte die Passagiere stornierter Flüge, sie sollten nicht zum Flughafen kommen, weil dort die Umbuchungsschalter nicht besetzt seien, hieß es in den Informationssystemen.

Lufthansa bezeichnet Streik als unverhältnismäßig

Erst vor gut eineinhalb Wochen hatte Verdi das Bodenpersonal zu einem 27-stündigen Warnstreik aufgerufen – als Folge fielen 900 Flüge aus. Es geht um die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten am Boden. Auch in der dritten Verhandlungsrunde konnten sich die Tarifpartner nicht einigen. Das Angebot der Lufthansa: mindestens zehn Prozent mehr Geld in zwölf Monaten sowie eine steuerfreie Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 Euro.

Die Lufthansa kritisierte den Warnstreik, der nun trotz verbesserten Angebots und vereinbarter Gesprächstermine durchgeführt werde. Bereits in den vergangenen 18 Monaten seien die Gehälter für Bodenbeschäftigte im Mittel um 11,5 Prozent erhöht worden. Personalvorstand Michael Niggemann sagte, der weitere Warnstreik belaste sowohl Fluggäste als auch Beschäftigte erneut unverhältnismäßig. "Das ist nicht der Weg, um unserer gemeinsamen Verantwortung für unsere Mitarbeitenden, für unsere Gäste, für eine starke und verlässliche Lufthansa nachzukommen."

Verdi fordert 12,5 Prozent mehr Gehalt für Beschäftigte

Die Gewerkschaft Verdi fordert mit Verweis auf Rekordgewinne der Lufthansa sowie auf die Arbeitsverdichtung für die Beschäftigten 12,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr monatlich und eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 Euro.

Das Lufthansa-Angebot sei in den vergangenen Tagen breit in den Belegschaften diskutiert worden, erklärte die Gewerkschaft. Dabei hätten es 96 Prozent der Beschäftigten abgelehnt. Kritisiert worden seien unter anderem die deutlich geringeren Erhöhungen für Bodenbeschäftigte im Vergleich zu anderen Berufsgruppen im Konzern. "Die Bodenbeschäftigten fühlten sich einmal mehr vor den Kopf gestoßen", erklärte Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky zum aktuellen Angebot. Für Mittwoch sind weitere Verhandlungen geplant.

Auch Schlepp- und Enteisungsfirma streikt am Flughafen München

Gleichzeitig hat Verdi aber auch die Belegschaft des Unternehmens "Enteisen und Flugzeugschleppen am Flughafen München GmbH" (EFM) zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Diese Firma ist unter anderem dafür zuständig, die Maschinen vom Flugsteig auf das Rollfeld zu schieben. Dieser zweite Warnstreik soll am frühen Dienstagmorgen beginnen und am Mittwochmorgen enden.

Grund des Warnstreiks ist die Forderung nach einem Tarifvertrag. Laut Verdi soll diese Arbeitsniederlegung alle Fluggesellschaften treffen, nicht nur den Lufthansa-Konzern. Weder Flughafen noch Lufthansa rechnen jedoch damit, dass dies zu großen zusätzlichen Behinderungen des Flugverkehrs führt.