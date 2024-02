Neuschwanstein-Prozess: Angeklagter legt Geständnis ab

Ein weitgehendes Geständnis gleich zu Beginn des Prozesses: In einer von seinem Verteidiger vorgelesenen Erklärung hat der Angeklagte, ein 31 Jahre alter US-Amerikaner, die Taten weitgehend eingeräumt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, eine 21-jährige Touristin vergewaltigt und ermordet zu haben, eine 22 Jahre alte Touristin soll er über einen Abhang in eine Schlucht gestoßen haben. Sie überlebte schwer verletzt. Außerdem soll er Bilder besessen haben, die Kindesmissbrauch abbilden.

Angeklagter gesteht Tötung und Vergewaltigung

Zum Tatvorwurf des Mordes an einer amerikanischen Touristin hieß es in der Erklärung, er habe die unfassbare Tat begangen. Einen bewussten Tatplan habe er aber nicht gefasst. Zur Vergewaltigung der Frau habe er sich spontan entschlossen, ihm sei bewusst gewesen, dass die bewusstlose Frau sterben könnte.

Zum Tatvorwurf des versuchten Mordes an der zweiten Touristin erklärte der Angeklagte, dass die Schilderungen der überlebenden Frau zuträfen. Ihm sei bewusst gewesen, dass die Frau Hilfe gebraucht habe, trotzdem habe er sie zurückgelassen. Der Angeklagte räumt in seiner Erklärung auch ein, dass er Schriften besitze, in denen es um Kindesmissbrauch gehe.

Angeklagter will sich in Therapie begeben

Der Angeklagte werde sich in Strafhaft, in Therapie begeben, weitere Angaben zu den Taten und zu seinen persönlichen Verhältnissen werden nicht erfolgen. Der US-Amerikaner bat in der Erklärung auch darum, angesichts des starken Medieninteresses, seine Familie aus dem Fall möglichst herauszuhalten. Sie sollte nicht für seine Taten mitbestraft werden.

Er wisse, dass er für seine Taten die Verantwortung tragen müsse und sei tief beschämt. Die Taten, insbesondere der Mord und die Vergewaltigung, lasteten schwer auf seinem Gewissen. Er wolle sich bei den Familien der beiden Frauen entschuldigen, sofern ihm dazu, mit Zustimmung der Familie, Gelegenheit gegeben werde.

Angeklagter verfolgt Prozess zum Auftakt regungslos

Das Verlesen der Anklageschrift verfolgte der 31-jährige US-Amerikaner mit unbewegter Miene und hielt den Blick gesenkt. Beim Betreten des Gerichtssaals verbarg er sein Gesicht hinter einem roten Ordner und trug eine schwarze Corona-Maske. Diese hat er inzwischen abgenommen und trägt auch keine Handschellen mehr. Im Gerichtssaal sind rund 30 Pressevertreter und etwa 20 Zuschauer und Zuschauerinnen.

Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord, versuchten Mord und Vergewaltigung vor

Der US-Amerikaner soll im Juni die beiden Touristinnen, die ebenfalls aus den USA stammten, angegriffen und in die Pöllatschlucht bei Neuschwanstein gestoßen haben. Laut Anklage traf der Mann am 14. Juni nachmittags gegen halb drei zufällig in der Nähe der Marienbrücke bei Schloss Neuschwanstein auf die beiden Studentinnen. Unter dem Vorwand, ihnen einen besonders schönen Aussichtspunkt auf das Schloss zu zeigen, soll er die beiden jungen Frauen auf einen schwer einsehbaren Trampelpfad gelockt haben.

Dann soll der Amerikaner die jüngere der beiden Touristinnen angegriffen haben, um sie zu vergewaltigen. Als ihre Freundin der 21-Jährigen zu Hilfe kam, soll er diese über einen Abhang in die Pöllatschlucht gestoßen haben. 50 Meter weiter unten blieb die damals 22-jährige Studentin verletzt an einem Baum liegen. Anschließend soll der Angeklagte ihre 21-jährige Freundin bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, vergewaltigt und ebenfalls in die Schlucht gestoßen haben. Die junge Frau überlebte den Angriff nicht. Sie starb wenige Stunden später im Krankenhaus.

Nach einem Großeinsatz der Polizei wurde der tatverdächtige Amerikaner kurz nach der Tat in der Nähe der Marienbrücke festgenommen. Die Festnahme und die Rettung der Opfer mit einem Hubschrauber spielten sich vor den Augen hunderter Touristen am Schloss Neuschwanstein ab. Für den Prozess sind bisher sechs Verhandlungstage angesetzt