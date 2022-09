Arbeitsmarkt: Aufwärtstrends und Krisenanzeichen in der Waage

Um 3.702 auf 249.243 ist die Zahl der Arbeitslosen im September gesunken. Das entspricht der üblichen Entwicklung nach den Sommerferien, wenn die Betriebe vor allem junge Menschen neu einstellen. Die Arbeitslosenquote sank von 3,4 auf 3,3 Prozent. Im September 2021 lag sie mit 3,2 Prozent allerdings noch etwas geringer. "Der Arbeitsmarkt ist stabil", bilanziert der Vizechef der bayerischen Arbeitsagenturen, Klaus Beier.

Anteil ukrainischer Flüchtlinge nennenswert

Der Anstieg im Vorjahresvergleich lässt sich aber mit der Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine erklären. Mittlerweile sind gut 30.000 von ihnen in Bayern als arbeitslos registriert, das ist mehr als ein Zehntel aller Arbeitslosen im Freistaat. Beier betont, dass ihm "keinerlei Anzeichen" für etwaigen Sozialmissbrauch durch Geflüchtete vorlägen.

Abwärtstrend in Regionen mit klassischen Industrien

Die höchsten Arbeitslosenquoten in Bayern verzeichnen die Städte Schweinfurt (6,8) und Coburg (6,1 Prozent). Die Arbeitsagenturen erklären das mit der Abhängigkeit des dortigen Arbeitsmarkts von großen Industriebetrieben, die unter dem Wandel der Automobilindustrie und unter Lieferengpässen leiden und gleichzeitig von den steigenden Energiekosten besonders betroffen sind. Erkennbar ist dieser Trend auch in der Region um Ingolstadt: Eichstätt, jahrelang der Landkreis mit der bundesweit geringsten Arbeitslosenquote, ist mit einer Quote von 2,0 Prozent zum zweiten Mal in Folge nicht mehr in dieser Position.

Ballungsraum Nürnberg holt auf

Dagegen setzt sich der bereits seit einigen Jahren erkennbare, stetige Aufwärtstrend in den mittelfränkischen Städten Nürnberg und Fürth fort. Sie waren lange Zeit Schlusslicht am bayerischen Arbeitsmarkt, haben sich aber mit Quoten von 5,6 beziehungsweise 5,1 Prozent deutlich nach oben abgesetzt. Arbeitsagenturvorstand Beier sieht dafür zwei Gründe: Zum einen seien viele Betroffene der Massenentlassungen beim Versandhändler Quelle und großen Industriebetrieben wie Grundig oder AEG mittlerweile in Rente. Zum anderen hätten sich zwischen Nürnberg und Erlangen zahlreiche Technologiebetriebe mit vielen Arbeitsplätzen angesiedelt.