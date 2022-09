Inflation in Bayern: Höchster Wert seit mehr als 50 Jahren

Die Inflation in Bayern ist so hoch wie seit mehr als 50 Jahren nicht mehr. Im September lag sie im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 10,8 Prozent, wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte. Das sind 2,4 Prozentpunkte mehr als noch im August.

Kosten für Energie und Lebensmittel treiben die Inflation

Wichtigster Treiber der hohen Preissteigerung sind die Energiepreise: So kostete leichtes Heizöl 122 Prozent mehr als im September 2021, Haushaltsenergie insgesamt verteuerte sich um 58 Prozent, Kraftstoffe um 38 Prozent.

Zwar werde die Teuerung weiterhin in erster Linie von den Energiepreisen getrieben, allerdings liege die Inflationsrate selbst ohne Preistreiber aus dem Energiebereich im September auf dem Rekordniveau von 6,2 Prozent, hieß es. Insbesondere der starke Anstieg der Nahrungsmittelpreise um 18,8 Prozent sei für die Verbraucher deutlich spürbar.

Wie die Expertinnen und Experten des Bayerischen Landesamts für Statistik weiter mitteilen, steigen die Verbraucherpreise im September im Vergleich zum August mit 2,2 Prozent deutlich. Binnen Monatsfrist steigt der Heizölpreis um 3,0 Prozent, die Preise für Brennholz, Holzpellets oder andere feste Brennstoffe ziehen mit 16,6 Prozent deutlich an.

Die Nahrungsmittelpreise steigen insgesamt binnen Monatsfrist um 2,2 Prozent, wobei die Teuerungsrate für Gemüse bei 5,2 Prozent und für Obst bei 2,3 Prozent liegt, teilt die Behörde in Fürth mit.