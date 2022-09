> Arbeitsagentur-Chefin Nahles hält Arbeitsmarkt für robust

Arbeitsagentur-Chefin Andrea Nahles hält den derzeitigen Arbeitsmarkt in Deutschland für robust. Und das trotz befürchteter Rezession. In einzelnen Regionen und in ganzen Branchen könne es aber Probleme geben.