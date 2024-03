Landshut im"Dritten Reich": "Natürlich waren wir begeistert!"

Zeitzeugin: "Dummstolz waren wir"

"Die Stadt hat einen besonderen Aufschwung erlebt, deswegen waren die Leute auch so begeistert damals", erklärt Kunsthistorikerin Danzer. Was Minderheiten aber widerfahren ist, den weniger als 100 Jüdinnen und Juden, das sei in der Stadt mit damals mehr als 30.000 Einwohnern nicht wahrgenommen worden. Die Menschen hätten auch weggeschaut, als Sozialdemokraten und Kommunisten inhaftiert wurden.

"Begeisterung" – so schildern zwei Zeitzeuginnen ihre Erinnerungen an den Beginn der nationalsozialistischen Bewegung in Landshut. "Dummstolz waren wir", sagt Elisabeth Ingerl, heute 93 Jahre alt. "Wir haben das gar nicht gemerkt, wir waren fanatisch beeinflusst." Als Schulkind habe sie den Lebenslauf führender Nationalsozialisten auswendig lernen müssen. Propagandalieder im Musikunterricht, Marschieren als neuer Sport. An ihrer Klosterschule weicht das Morgengebet Gedichten über Nationalstolz. "Natürlich waren wir begeistert" – das Zitat gibt der Landshuter Ausstellung ihren Titel. Als unverklärte Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit.

Himmlers Verbindung mit Landshut

Große Parteikarrieren haben ihren Ursprung in Landshut. Heinrich Himmler, später Reichsführer SS und einer der Hauptverantwortlichen für den Holocaust, leitete in den 1920er Jahren zusammen mit den Parteipropagandisten Gregor Strasser das Landshuter Parteibüro der NSDAP. Von dort aus bereist er den gesamten Regierungsbezirk, hält antisemitische Reden und steigt schnell in der Partei auf. Von außen erinnert am Nahensteig in der Landshuter Altstadt nichts mehr an die Vergangenheit des Hauses, in dem Himmler und Strasser zum Aufstieg der Partei beigetragen haben.

Auch Landshut hatte eine KZ-Außenstelle

Die Ausstellung im Landshut-Museum will deswegen auch ein Bewusstsein für die zahlreichen Schauplätze in Landshut schaffen. Für die Gebäude und Orte der Akteure – und die der Opfer. Denn auch die KZ-Außenstelle Landshut war lange Zeit kaum bekannt. Erst vor wenigen Jahren konnte der Standort genau ermittelt werden. Eine Simulation vermittelt heute ein genaueres Bild von den eingezäunten Baracken an dem Ort, wo sich heute ein Teil des Landshuter Industriegebiets erstreckt. Nur wenige Bilder existieren von den Gefangenen. Ein Foto zeigt drei von ihnen bei der Zwangsarbeit am zerstörten Landshuter Bahnhof. Nur wenige Wochen existierte das Lager ab Dezember 1944. 83 Gefangene haben diese Zeit nicht überlebt. Ihre Namen konnten ausfindig gemacht werden. Nur eine Identität bleibt ungeklärt.