80 Millionen Euro für Erinnerungsorte aus der NS-Zeit

Gedenkstätten an ehemaligen Konzentrationslagern und andere Gedenkorte an die NS-Zeit sollen fast 80 Millionen Euro an Bundesmitteln bekommen. Das beschloss der Haushaltsausschuss des Bundestags am Donnerstag in Berlin. Finanziert werden sollen unter anderem eine neue Ausstellung im früheren Konzentrationslager Dachau, aber auch die Umgestaltung der Kongresshalle Nürnberg für Kunst und Kultur auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände der NSDAP.

Gedenkorte von großer Bedeutung

"Kulturdenkmäler und Orte der Erinnerung an die Schreckensherrschaft des Nationalsozialismus zeigen uns täglich, wozu Hass, Hetze und Ausgrenzung führen können", erklärten die Haushälter der Ampel-Fraktionen Dennis Rohde (SPD), Andreas Audretsch (Grüne) und Otto Fricke (FDP). "Gerade in Zeiten, in denen manche unsere Demokratie infrage stellen, sind diese Orte von großer Bedeutung."

51 Millionen Euro für Dachau, Nürnberg und Flossenbürg

Fast zwei Drittel der 79,4 Millionen Euro sollen in Gedenkorte in Bayern fließen – neben Dachau und Nürnberg auch in die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. Damit hat der Haushaltsausschuss des Bundestags die Anträge der Stiftung bayerische Gedenkstätten gebilligt. Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (FW) zeigt sich erfreut über den Beschluss des Haushaltsausschusses: "Ein guter Tag für die Erinnerungskultur in Bayern und ganz Deutschland."

Moderner Lern- und Ausstellungsort in Dachau

In der KZ-Gedenkstätte Dachau sollen dank der Bundesförderung von 17,5 Millionen Euro und Landesmitteln in gleicher Höhe die beiden rekonstruierten Häftlingsbaracken der Stiftung Bayerische Gedenkstätten zufolge neu gestaltet werden. Diese sollen künftig eine Ausstellung und Seminarräume beherbergen.

Erweiterung der Gedenkstätte in Flossenbürg

In Flossenbürg soll die Gedenkstätte um das sogenannte DESt-Gebäude erweitert werden. An die KZ-Gedenkstätte gehen 4,3 Millionen jeweils vom Bund und vom Land, um den ehemaligen Verwaltungsbau der SS zu erschließen und für die Erinnerungsarbeit zu nutzen. Der Freistaat hatte seine Kofinanzierung in gleicher Höhe bereits 2022 zugesagt.