"Ottonianum": Zwei Interessenten nach europaweiter Ausschreibung

💡 Das Ottonianum in Landshut

Die Geschichte des Ottonianums am Fuße der Burg Trausnitz in Landshut ist lang. Das heutige Areal der Jugendherberge wurde erstmals im 15. Jahrhundert als herzoglicher "Gießgarten" in den Steuerbüchern der Stadt erwähnt. Hierbei handelte es sich um einen in die Stadtmauer eingebundenen Gießhüttenbetrieb, in dem Waffen und Kirchenglocken gegossen wurden.

1839 wurde das heutige Gebäude als "Balsschlösschen" erbaut und fungierte ab da als Bürgerpalais.

Im Jahr 1882 wurde das Haus zu einem Internat für Realschüler. Auf Beschluss des Rates der Stadt sollte es künftig den Namen Erziehungsinstitut Ottonianum tragen, um an den ersten bayerischen Herzog Otto I. zu erinnern.

Nach 1945 diente das Ottonianum als Militärlazarett und Krankenhaus für Patienten mit Lungenkrankheiten.

Seit 1968 ist in dem jahrhundertealten Bau eine Jugendherberge untergebracht. Doch deren Tage scheinen gezählt, das Gebäude ist in die Jahre gekommen.

(Quelle: Stadt Landshut)