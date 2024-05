Festspiele unterm Hakenkreuz: Die Landshuter Hochzeit im NS

"Sehr auffällig" bezeichnet Benedikt Schramm, Beirat des Vereins und Historiker, diese Tatsache. Denn zuvor war der Verein schriftlich dazu aufgerufen worden, die Stadt einzig und allein mit Fahnen des Deutschen Reiches zu behängen. "Es steht im Raum, dass man das gemacht hat, um das Fest nicht vollständig zu einem nationalsozialistischen Fest zu machen", so Schramm. Doch zum jetzigen Zeitpunkt der Forschung sei das reine Spekulation, betont er. So ist etwa auch Bernhard Löffler, Professor für bayerische Landesgeschichte an der Universität Regensburg und Direktor des Zentrums Erinnerungskultur der Ansicht, dass der Verein damit möglicherweise nur das Ziel verfolgt hat, nach wie vor möglichst historisch authentisch zu bleiben. "Der Grad der Anpassung war bestimmt nicht weniger, nur weil weniger Fahnen hingen", so Löffler.

Plakat zur Landshuter Hochzeit zweideutig

Aber nicht nur in der Altstadt, sondern auch auf einem Plakat von 1937 fehlt das typische Hakenkreuz. Das Bild scheint sogar so unverfänglich, dass es bei der ersten Landshuter Hochzeit nach Ende des Zweiten Weltkrieges 1950 wiederverwendet wird – allerdings wahrscheinlich eher aus Geldnot. Dennoch weist es durchaus auch eine gewisse Stilistik des Nationalsozialismus auf. Etwa durch die Schriftart und die explizit kantigen Gesichter. Eindeutig deuten lässt es sich ohne Einblick in die damaligen Diskussionen bisher nicht.